"لمحبي الشتاء".. الأرصاد: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة اعتبارا من هذا الأسبوع

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إنه اعتبارا من هذا الأسبوع سيكون هناك انخفاض واضح في درجات الحرارة حيث ستعود درجات الحرارة لمعدلها الطبيعي في هذا الوقت من العام، ومع منتصف الأسبوع سيكون هناك انخفاض آخر في درجات الحرارة بمعدل درجتين.





وأشار "شاكر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم السبت، إلى أن البلاد ستشهد حالة من عدم الاستقرار في الطقس بداية من منتصف الأسبوع، وسيتم الكشف عن تفاصيلها غدا، حيث متوقعا أنه يكون هناك في شمال البلاد، وقد تصل إلى القاهرة لأول مرة خلال فصل الخريف في هذا العام.





وأوضحت أن الشبورة المائية مستمرة طوال الأسبوع خاصة في الصباح الباكر، مع نشاط الرياح على منطقة سيناء، مناشدة السائقين توخي الحذر والتزام الهدوء أثناء القيادة، منوهة بأن الشبورة المائية اليوم وغدا معتدلة، ولكنها ستزيد اعتبارا من يوم الإثنين لارتفاع نسبة الرطوبة.





وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة العظمى على عدد من المحافظات والمدن على مستوى الجمهورية:

مطرح: 26

الأسكندرية: 26

دمياط: 27

بورسعيد: 28

العريش: 28

رفح: 28

الإسماعيلية: 30