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البريكست.. لن يكون هناك تعديلات أخرى على الاتفاق

السبت 19/أكتوبر/2019 - 11:14 ص
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البريكست.. لن يكون هناك تعديلات أخرى على الاتفاق
جونتر أوتينجر
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وكالات
 
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قبل تصويت البرلمان البريطاني على الاتفاق الجديد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، أكد المفوض الأوروبي لشؤون الموازنة، جونتر أوتينجر، أنه لن يكون هناك تعديلات أخرى على الاتفاق.

 

وقال السياسي الألماني، المنتمي للحزب المسيحي الديمقراطي، في تصريحات لصحيفة "فيلت آم زونتاج" الألمانية تنشرها في عددها غداً الأحد: "إذا رفض مجلس العموم البريطاني الاتفاقية التي وافق عليها رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي خلال قمتهم أول أمس الخميس، فإنني لا أرى حالياً طريقاً ثالثاً بخلاف هذه الاتفاقية أو خروج بريطانيا بدون اتفاق".

 

وذكر أوتينجر أنه لا يعتقد أن مشاورات ومفاوضات أخرى ستؤدي إلى نتيجة أفضل، وقال: "هذا أفضل اتفاق ممكن للطرفين"، مراهناً على قبول نتائج المفاوضات في لندن.

 

ومن المقرر أن يصوت البرلمان البريطاني خلال جلسة تاريخية طارئة اليوم على الاتفاق الجديد الذي توصل إليه رئيس الوزراء البريطاني مع الاتحاد الأوروبي، ويواجه جونسون ضغوطاً شديدة للحصول على موافقة البرلمان على اتفاقه، وإلا فإنه سيتعين بموجب القانون تقديم طلب لبروكسل لتمديد مهلة خروج بريطانيا من الاتحاد، بعد الموعد المقرر في 31 أكتوبر الجاري.

 

وإذا رفض نواب بريطانيا الاتفاق اليوم، ربما يعقب ذلك تصويت على خروج بريطانيا من التكتل الأوروبي بدون اتفاق، مما سيكون له عواقب غير متوقعة. وحال الموافقة تغادر البلاد الاتحاد كما هو مقرر نهاية الشهر.

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