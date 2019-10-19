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أسعار الحديد اليوم السبت 19 ـ 10 ـ 2019 في محافظة الإسماعيلية

السبت 19/أكتوبر/2019 - 09:42 ص
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أسعار الحديد اليوم السبت 19 ـ 10 ـ 2019 في محافظة الإسماعيلية
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هشام إسماعيل
 
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شهدت أسعار الحديد المحلية، في أسواق محافظة الإسماعيلية، اليوم السبت، 19 ـ 10 ـ 2019، حالة من الاستقرار، حيث بلغ متوسط سعر الطن 11 الف جنيهًا، وذلك بعد أن تراجعت مع بداية شهر أكتوبر.

حيث سجل سعر حديد المصريين 11 ألف جنيه للطن، فيما سجل حديد عز 11 ألفًا و200 جنيه، وحديد العتال 11 ألفًا و100 جنيه، وحديد عطية 10 آلاف و950 جنيهًا.

وسجل سعر حديد بشاي 11 ألفا و150 جنيهًا، وحديد المراكبي 10 آلاف و900 جنيه للطن، أما حديد سرحان فسجل 10 آلاف و900 جنيه للطن، بينما حديد المعادي سجل 10 آلاف و850 جنيها للطن.

صناعة الحديد والتخلص من الشوائب 

تحمير حجر الحديد داخل أفران الكلس، وذلك للتخلّص من الشوائب العالقة به، نفخ الحديد بالهواء، أو ما يُغرف بالانفجار، ويتم ذلك داخل الفرن العالي باستخدام المحرّكات البخاريّة الجبّارة والقويّة، فالهواء ضروري للحفاظ على عمليّة المزج، والحرق التي تتم داخل الفرن. إضافة الحجر الجيري القابل للاتحاد مع العوالق والشوائب الموجودة في الحديد الخام، مما يُساعد على تدفقه، ويُطلق على هذا الخليط اسم ركام المعادن أو الخبث، ويتم التخلّص منه وإزالته عن طريق فتح الصنبور الذي سيسمح للخبث بالخروج منه بعد أن يطفو على سطح الخليط. 
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