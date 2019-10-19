أسعار الحديد اليوم السبت 19 ـ 10 ـ 2019 في محافظة الإسماعيلية

شهدت أسعار الحديد المحلية، في أسواق محافظة الإسماعيلية، اليوم السبت، 19 ـ 10 ـ 2019، حالة من الاستقرار، حيث بلغ متوسط سعر الطن 11 الف جنيهًا، وذلك بعد أن تراجعت مع بداية شهر أكتوبر.





حيث سجل سعر حديد المصريين 11 ألف جنيه للطن، فيما سجل حديد عز 11 ألفًا و200 جنيه، وحديد العتال 11 ألفًا و100 جنيه، وحديد عطية 10 آلاف و950 جنيهًا.





وسجل سعر حديد بشاي 11 ألفا و150 جنيهًا، وحديد المراكبي 10 آلاف و900 جنيه للطن، أما حديد سرحان فسجل 10 آلاف و900 جنيه للطن، بينما حديد المعادي سجل 10 آلاف و850 جنيها للطن.





صناعة الحديد والتخلص من الشوائب



