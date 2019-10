هايلي ستينفلد تحتفل بالعرض الأول لمسلسلها الجديد "Dickinson"

ونقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية لقطات من وصول هايلي للعرض الخاص للمسلسل، الذي ذكرت أن حلقاته ستبث على وقت يتراوح بين 10 و30 دقيقة.



وأوضحت الصحيفة البريطانية أن مسلسل هايلي ستينفلد الجديد، ستدور أحداثه حول فترة الشباب للشاعرة الأمريكية "إيملي ديكسون"، في منتصف حقبة 1800.



وسيناقش المسلسل العديد من قضايا المرأة، وما تواجهه من صعوبات ومحاولة النجاح في المجتمع الأمريكي بهذه الحقبة العصيبة التي شهدت العديد من النزاعات المسلحة.



ويضم مسلسل Dickinson مجموعة كبيرة من فريق العمل، فجانب هايلي ستينفلد، يشارك بطولة المسلسل "توي هس"، الذي يجسد شخصية باسم "إدوارد ديكنسون"، و"جين كراكوسكي" التي تجسد شخصية باسم "مسز ديكنسون"، وأدريان إنسكو الذي يجسد شخصية باسم "أوستن ديكنسون"، وآنا برايشكوف التي تجسد شخصية باسم "لافينيا ديكنسون"، وإيلا هانت التي تجسد شخصية باسم "سو جيلبرت".



وكذلك "مات لوريا" الذي يجسد شخصية باسم "بين نيوتن"، وجس هالبر الذي يجسد شخصية باسم "جويف ليمان"، وجس بريني الذي يجسد شخصية باسم "جان هامفري، وسوفي زوكر التي يجسد شخصية باسم "آبي وود"، وأليجرا هارت التي تجسد شخصية باسم أبيا وود، وكيفن يي الذي يجسد شخصية باسم "توشياكي"، وسامويل فرانسورث الذي يجسد شخصية باسم جورج جولد، وشينازا يوشي الذي يجسد شخصية باسم هينري، وجون مولاني الذي يجسد شخصية باسم هينري ديفيد ومغني الراب ويز خليفة الذي يجسد شخصية باسم "ديث".



واختيرت لمهمة إخراج المسلسلة المخرجة "ألينا سميث"، يشهد المسلسل أول تعاون لها مع النجمة الشابة هايلي ستينفلد.



ويعد مسلسل Dickinson نقلة إيجابية في مسيرة النجمة الشابة هايلي ستينفلد الفنية، بعد انطلاقتها الفنية الحافلة بالنجاحات والتي بدأت في عام 2007 بظهورها في أول عمل تليفزيوني لها والذي كان بعنوان "باك تو يو"، وبعد ذلك بدأت هايلي مسيرتها الفنية بالسينما في عام 2008، حين ظهرت في فيلم Heather: A Fairytale، وفي عام 2009 ظهرت هايلي في فيلم She's a Fox وجسدت به شخصية "تاليا ألدين"، وشهد عام 2010 طرح 3 أفلام سينمائية لهايلي بعنوان Without Wings وGrand Cru وTrue Grit.



وحصلت هايلي على دور مميز في فيلم Begin Again مع النجم مارك رفالو والنجمة كيرا نايتلي، أهلها للظهور بعد ذلك في عدد من الأعمال السينمائية المميزة مثل Ten Thousand Saints عام 2015 وPitch Perfect 2 عام 2015 وفي عام 2016 ظهرت هايلي بدور البطولة بفيلم The Edge of Seventeen الذي ترشح في هذا العام للمسابقة الرسمية بمهرجان كان السينمائي الدولي، ومن أفلام البلوك بوستر، ظهرت هايلي بالأداء الصوتي في فيلم الرسوم المتحركة الحاصل على جائزة الأوسكار Spider-Man: Into the Spider-Verse.



بالإضافة لظهورها مؤخرا في الفيلم المشتق عن أفلام "ترانسفورمرز"، وهو فيلم Bumblebee الذي شاركت في بطولته نجم المصارعة الشهير "جون سينا.



احتفلت النجمة الشابة هايلي ستينفلد بالعرض الخاص لمسلسلها الجديد، والذي سيكون بعنوان Dickinson، في احتفالية خاصة بمدينة لوس انجلوس.