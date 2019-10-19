حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت 19/10/2019 في محافظة الإسماعيلية

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، اليوم السبت، 19 - 10-2019، علي محافظة الإسماعيلية، أن يسود البلاد طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.



كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وجنوب البلاد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء ومناطق من شمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.





بيان درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات مصر

الصغرى العظمى



القاهرة 22 31

شبين الكوم 21 31

طنطا 21 30

دمنهور 20 29

الإسكندرية 20 29

بلطيم 21 28

مطروح 19 26

السلوم 18 30

سيوة 20 31

بورسعيد 24 28

دمياط 24 27

الزقازيق 20 31

الإسماعيلية 19 31

السويس 21 30

العريش 20 28

رفح 19 28

رأس سدر 20 32

نخل 18 29

نويبع 27 31

طابا 21 29

كاترين 15 26

الطور 24 30

شرم الشيخ 27 34

الغردقة 25 34

مرسى علم 28 32

الفيوم 21 33

بنى سويف 20 33

المنيا 19 35

أسيوط 19 37

سوهاج 20 37

قنا 23 37

الأقصر 22 38

أسوان 25 38

أبوسمبل 28 37

الوادي الجديد 24 38

شلاتين 26 34

أبو رماد 26 34

حلايب 28 32

رأس حدربة 27 32



درجات الحرارة اليوم على المدن العربية



الصغرى العظمى

مكة المكرمة 27 39

المدينة 23 38

الرياض 23 35

المنامة 28 34

أبوظبى 27 36

الدوحة 28 34

الكويت 23 39

دمشق 12 29

بيروت 24 28

عمان 15 27

القدس 17 24

غزة 20 28

بغداد 22 37

مسقط 26 33

صنعاء 09 24

الخرطوم 27 38

طرابلس 20 27

تونس 20 29

الجزائر 16 25

الرباط 13 23

نواكشوط 24 36



معلومات مهمة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية

الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، هي هيئة حكومية مصرية تابعة للدوله هي المسئولة عن التنبؤ بالمناخ على المستوى المحلى وهى مرتبطة بالموانى الجوية البحرية فهى التي تتنبأ بدرجات الحرارة والظروف الجوية والمناخية لتسهيل المهمة الجوية والبحرية كما تتنبأ الهيئة العامة للأرصاد الجوية بالكوارث الطبيعية مثل الزلازل والبراكين.



هيئة الأرصاد الجوية

تعتبر هيئة عامة حكومية تابعة لوزارة الطيران المدنى وتنقسم إلى محطات الارصاد الجوية وهى منتشرة في جميع انحاء الجمهورية ومراكز التنبؤات الجوية والمقر الادارى للهيئة بحدائق القبة، يشار إلى أن فى سنة 1946 صدر قرار ملكى بإنشاء مصلحة الأرصاد الجوية، إلى أن صدر قرار جمهورى سنة 1971 بتحويل المصلحة لهيئة عامة للأرصاد الجوية، على أن يكون طبيعة عمل الهيئة مرتبط بداخل مصر بالتعامل مع كافة الوزارات والهيئات والمحافظات وغيرها من مؤسسات الدولة.

