سوناكشي سنها تنشر أول صورة لها في شخصية "باجو" من فيلم Dabangg 3



ونقل موقع "إنديا توداي"، صورة نشرته سوناكشي على حسابها الخاص على موقع أنستجرام، ظهرت بها للمرة الاولى شخصية "باوجو" من فيلم، Dabangg 3 وتعد البوستر الرسمي الأول لها.



وكانت قد احتفلت النجمة الهندية الشابة سوناكشي سنها في سبتمبر الماضي، بمرور 9 أعوام على ظهورها الأول كواحدة من نجمات بوليوود الصاعدات، وذلك في عام 2010، حين ظهرت للمرة الاولى في شخصية Rajjo بفيلم Dabangg مع النجم الكبير سلمان خان.



ونشرت سوناكشي سنها، منشور لها على حسابها الخاص على موقع أنستجرام، عبرت خلاله عن سعادتها بمرور 9 أعوام على أول ظهور لها بعالم بوليوود.



ونقل موقع إنديا توداي، المنشور الذي احتفلت سوناكشي من خلاله بهذه الذكرى الخاصة، وكان احتفالا بطرح فيلم Dabangg للمرة الأولى، مسجلا ظهورها للمرة الأولى على الشاشة الفضية.



وكتبت سوناكشي في منشورها، منذ 9 أعوام بدأت هذه الرحلة الاستثنائية التي حاولات خلالها في صناعة السينما والترفيه لعشاق بوليوود.



وتابعت، "لا أعلم أين ذهب كل هذا الوقت، أشعر وكأن الرحلة بدأت أمس، وأنا في غاية الحماسة لما هو قادم".

واختتمت سوناكشي المنشور بتوجيهها لعبارة حب لمتابعيها ومعجبيها بالهند وجميع أنحاء العالم.



وعلى مدار 9 أعوام، نجحت سوناكشي سنها في خطف قلوب عشاق سينما بوليوود، وقدمت للسينما خلال هذا الوقت 28 فيلم سينمائي مميز.



وعقب إنطلاقتها الأولى عام 2010 خلال فيلم Dabangg، كان عام 2012، حافلا بالمشروعات السينمائية لسوناكشي سنها، حيث شهد طرح 5 أفلام جديدة للنجمة الشابة، كان أولها فيلم Rowdy Rathore الذي ظهرت به في دور البطولة مع النجم أكشاي كومار وجسدت به شخصية باسم بارو، ومن بعده فيلم joker الذي جسدته به شخصية باسم "ديفا"، ثم فيلم OMG – Oh My God، ومن بعده فيلم Son of Sardaar الذي جسدته به شخصية باسم سسوخميت كور ساندهو، واختتمت 2012، بطرح الجزء الثاني من فيلم Dabangg.



وفي عام 2013، ارتفع رصيد الأفلام التي ظهرت بها سوناكشي سنها، ليصل لـ 6 أفلام كان أولها فيلم Himmatwala ومن بعده فيلم Lootera الذي جسدته به شخصية باسم "باخي روي"، ثم فيلم Once Upon A Time In Mumbai Dobaara الذي جسدته به شخصية باسم "ياسمين شيخ"، وفيلم Boss وفيلم Bullett Raja الذي جسدت به شخصية باسم "ميتالي"، وفيلم R... Rajkumar، الذي جسدت به شخصية باسم "شاندا".



وفي عام 2014، طرح لسوناكشي سنها فيلم Holiday: A Soldier Is Never Off Duty وفيلم Action Jackson وفيلم Lingaa.



وفي عام 2015، طرح للنجمة الهندية الشابة فيلمين هما Tevar والذي جسدت به شخصية باسم "رادهيكا ميشرا"، وفيلم All Is Well والذي جسدت به شخصيتها الحقيقية.



وطرح لسوناكشي سنها في عام 2016، فيلمين بعنوان Akira وForce 2، وفي عام 2017، طرح لسونكشي فيلم بعنوان Noor وفيلم بعنوان Ittefaq.



وفي عام 2018، طرح لسوناكشي سنها ثلاثة أفلام بعنوان welcome to new York وفيلم Happy Phirr Bhag Jayegi وفيلم Yamla Pagla Deewana: Phir Se.



وخلال عام 2019 الجاري طرح لسوناكشي أربعة أفلام مميزة هي فيلم Total Dhamaal وفيلم Kalank الذي جسدت به شخصية بام "ساتيا شادوهري"، وفيلم Khandaani Shafakhana الذي جسدت به شخصية باسم "بابيتا بيدي"، وفيلم Mission Mangal مع النجم أكشاي كومار، والذي جسدت به شخصية باسم "إيكا جاندهي".



يترقب الملايين من عشاق النجم سلمان خان عودته في جزء جديد من فيلم Dabangg 3، الذي تشاركه في بطولته النجمة سوناكشي سنها.