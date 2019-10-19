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الأمين العام للأمم المتحدة يدين الهجوم علي المسجد الأفغاني

السبت 19/أكتوبر/2019 - 09:33 ص
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الأمين العام للأمم المتحدة يدين الهجوم علي المسجد الأفغاني
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ترجمة: منار طارق
 
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أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بشدة الهجوم الذي وقع داخل أحد المساجد خلال صلاة الجمعة في شرق أفغانستان والذي أسفر عن مقتل العشرات من المدنيين وجرح العشرات.

صرح المتحدث باسم الامم المتحدة ستيفان دوجاريك للصحفيين فى مقر الامم المتحدة فى نيويورك يوم الجمعة بانه "يجب محاسبة المسئولين عن هذا الهجوم ".

وقال مسؤول أفغاني إنه قتل 62 شخصًا على الأقل في انفجار المسجد في إقليم نانجارهار الشرقي نتيجة لانهيار السقف عندما أطلق مسلحون قذيفة هاون على سطحه.

وصرح دوجاريك إن الأمين العام "يعرب عن خالص اسفه وتعازيه لأسر الضحايا ويتمنى الشفاء العاجل للمصابين". واضاف "اكرر تضامن الأمم المتحدة مع شعب وحكومة أفغانستان".

يقول عطا الله خوجاني، المتحدث باسم حاكم المقاطعة، إنه اصيب 36 آخرين في الهجوم الذي وقع في منطقة حسكامينا مضيفا انه كان هناك أطفال بين القتلى والجرحى.

وقع الهجوم بينما تجمع عشرات الأشخاص داخل المسجد لحضور صلاة الجمعة. ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها، لكن كلا من طالبان وجماعة الدولة الإسلامية ينشطان في شرق أفغانستان، وخاصة مقاطعة نانغارهار.

يوم الخميس، ذكر تقرير للأمم المتحدة أنه قتل أكثر من 2500 مدني وجرح أكثر من 5600 في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام.
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المزيد عن: طالبان صلاة الجمعة تفجير مسجد بأفغانستان الهجوم علي المسجد الافغاني الأمين العام للأمم المتحدة افغانستان
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