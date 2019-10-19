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موعد مباراة مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس اليوم والقناة الناقلة.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس بث مباشر beI

السبت 19/أكتوبر/2019 - 07:56 ص
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موعد مباراة مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس اليوم والقناة الناقلة.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس بث مباشر beI
مانشستر سيتي
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محمد جمال
 
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يستضيف ملعب سلهورست بارك معقل كريستال بالاس مباراة قوية بين كريستال بالاس ومانشستر سيتي ضمن مباريات الجولة التاسعه من مباريات الدوري الإنجليزي تحت قيادة الحكم انتوني تايلور.

موعد مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس بالبريميرليج

يستضيف كريستال بالاس نظيره مانشستر سيتى علي ملعب سلهورست بارك في تمام السادسه ونصف بتوقيت القاهرة والسابعه ونصف بتوقيت السعودية والثامنة ونصف بتوقيت الإمارات والخامسة ونصف بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتى وكريستال بالاس بالدوري الإنجليزي

يستضيف كريستال بالاس نظيره مانشستر سيتى علي ملعب سلهورست بارك في تمام السادسه ونصف بتوقيت القاهرة والسابعه ونصف بتوقيت السعودية والثامنة ونصف بتوقيت الإمارات والخامسة ونصف بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة عبر قناة beIN Sport HD 2 والتى تنقل جميع مباريات البطولات الأوروبية الكبري.

ويسعي مانشستر سيتى والذي يقوده المدير الفنى الإسبانى بيب جوارديولا للفوز خلال اللقاء للعودة لمسار الفوز من جديد بعد الخسارة خلال اللقاء الماضي أمام وولفرهامبتون بثنائية ضمن مباريات الجولة الثامنة.

ويحتل السيتي المركز الثاني بالدوري الإنجليزي برصيد 16 نقطة وبفارق 8 نقاط كاملة عن فريق ليفربول المتصدر برصيد 24 نقطة بعد الفوز خلال الثمان جولات الماضية، بينما يحتل كريستال بالاس المركز السادس برصيد 14 نقطة.

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