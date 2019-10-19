محمد صلاح يسعى لفك نحسه التاريخي
السبت 19/أكتوبر/2019 - 07:22 ص
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محمد الصو
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يستعد محمد صلاح نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، لخوض مباراة من العيار الثقيل أمام مانشستر يونايتد، بالبريميرليج.
ويدخل صلاح، بتحد خاص في تلك المباراة، لرغبته في هز شباك يونايتد، للمرة الأولى حيق لم ينجح فى إحراز أو صناعة أى أهداف خلال 4 مواجهات سابقة مع فريقه ضد الشياطين الحمر.
وعلى الرغن من نجاح صلاح في هز شباك الأندية الكبرى أمثال أرسنال ومانشستر سيتى وتوتنهام وتشيلسى، إلا أنه فشل حتى الأن في ضم يونايتد ضمن سلسلته الخاصة.
ويلتقي ليفربول مانشستر يونايتد، مساء الأحد المقبل على ملعب أولد ترافورد، ضمن منافسات الجولة التاسعة للدوري الإنجليزي الممتاز.
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