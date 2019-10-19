ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

محمد صلاح يسعى لفك نحسه التاريخي

السبت 19/أكتوبر/2019 - 07:22 ص
Advertisements
محمد صلاح يسعى لفك نحسه التاريخي
محمد صلاح
Advertisements
طباعة
محمد الصو
 
Advertisements
يستعد محمد صلاح نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، لخوض مباراة من العيار الثقيل أمام مانشستر يونايتد، بالبريميرليج.


ويدخل صلاح، بتحد خاص في تلك المباراة، لرغبته في هز شباك يونايتد، للمرة الأولى حيق لم ينجح فى إحراز أو صناعة أى أهداف خلال 4 مواجهات سابقة مع فريقه ضد الشياطين الحمر.



وعلى الرغن من نجاح صلاح في هز شباك الأندية الكبرى أمثال أرسنال ومانشستر سيتى وتوتنهام وتشيلسى، إلا أنه فشل حتى الأن في ضم يونايتد ضمن سلسلته الخاصة.


ويلتقي ليفربول مانشستر يونايتد، مساء الأحد المقبل على ملعب أولد ترافورد، ضمن منافسات الجولة التاسعة للدوري الإنجليزي الممتاز.
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: محمد صلاح مانشستر يونايتد ليفربول
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك من يحسم لقب الدوري المصري هذا الموسم ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري السعودي
الشباب
-
x
17:05
-
الإتفاق
الرائد
-
x
17:10
-
النصر
الوحدة
-
x
19:00
-
الاتحاد
الدوري الفرنسي
ليون
-
x
17:30
-
ديجون
الدوري المصري
الزمالك
-
x
20:00
-
المقاولون العرب
الدوري الإنجليزي الممتاز
أستون فيلا
-
x
16:00
-
برايتون
تشيلسي
-
x
16:00
-
نيوكاسل يونايتد
ليستر سيتي
-
x
16:00
-
بيرنلي
توتنهام هوتسبير
-
x
16:00
-
واتفورد
كريستال بالاس
-
x
18:30
-
مانشستر سيتي
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
إيبار
-
x
13:00
-
برشلونة
أتلتيكو مدريد
-
x
16:00
-
فالنسيا
ريال مايوركا
-
x
21:00
-
ريال مدريد
الدوري الإيطالي الدرجة A
نابولي
-
x
18:00
-
هيلاس فيرونا
يوفنتوس
-
x
20:45
-
بولونيا
الدوري الألماني الدرجة الأولى
أوجسبورج
-
x
15:30
-
بايرن ميونيخ
بوروسيا دورتموند
-
x
18:30
-
بوروسيا مونشنغلادباخ
الدوري الإسباني الدرجة الثانية
الدوري الإسباني الدرجة الثانية
-
x
16:00
-
ألميريا

DMCA.com Protection Status