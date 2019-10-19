نهال عنبر أبرز حضور زفاف نجل هاني شاكر

قصة حب جمعت العرسان



انتقاد العروس نورهان



تفاصيل حفل الزفاف











نشرت الفنانة نهال عنبر، صورة عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام، ظهرت خلالها برفقة نجل الفنان هاني شاكر وعروسته، ذلك أثناء حضورها مراسم حفل الزفاف الذي أقيم مساء أمس بإحدى الفنادق الشهيرة.وعلقت على الصورة: "ألف مبروك للفنان النجم هاني شاكر ونهلة علي زواج ابنهم"، كما قامت بإلتقاط الصورة مع العرسان وصورة أخرى مع الفنان هاني شاكر وزوجته.يذكر أن نجل الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقين، قام بحفل خطوبة عائلي في العام الماضي (2018) والعروس تدعي نورهان هاني وهي فتاة من خارج الوسط الفني، حيث قام الفنان هاني شاكر بالاحتفال مساء أمس الجمعة بزواج نجله شريف شاكر علي خطيبته نورهان بعد قصة حب وخطوبة استمرت عام وتوجت بالفستان الأبيض والبدلة السمراء.يذكر أنه اضطر الفنان هاني شاكر للحديث عن الانتقادات التي وجهت لعروس ابنه بعد حفل الخطوبة بسبب الفستان الذي ارتدته في حفل الخطوبة، والذي كان ذو تصميم قصير عرضها للانتقاد عبر مواقع السوشيل ميديا.وصرح الفنان هاني شاكر خلال لقائة ببرنامج (كل يوم) مع الإعلامي وائل الإبراشي عبر فضائية (On TV)، بأن النتقاد من جماهير السوشيال ميديا أصبح شئ مزعج ومؤذي ويحتوي علي تطاول وتدخل في حياة النجوم والمشاهير بشكل غير مبرر مثلما يحدث في كل الحفلات والمهرجانات الفنية ويتعرض الفنانون لانتقاد لاذع، وعبر عن غضبه وإنزعاجه من مهاجمة عروس ابنه، وأنه قرر اتباع مبدأ الاستعانة عاي قضاء الحوائج بالكتمان.يذكر أيضا أنه تم إقامة حفل زفاف نجل الفنان هاني شاكر بأحد أضخم الفنادق المطلة على نهر النيل بمنطقة الجيزة، كما حضره عدد من الأهل والأصدقاء والمقربين، وبعض من نجوم ونجمات الفن والغناء بمصر والوطن العربي.كما قام الفنان هاني شاكر بدعوة أهل الفن بدعوة مميزة كتبت بماء الذهب، وقام بغناء أغنية مميزة غناها خصيصًا لنجله كنوع من مشاركته الفرح بشكل مختلف.