إلهام شاهين تهنيء هاني شاكر بعد زفاف نجله (صور)

هنأت الفنانة إلهام شاهين، أمير الغناء العربي هاني شاكر بمناسبة زفاف نجله شريف والذي أقيم مساء أمس في أحد الفنادق الشهيرة.

ونشرت إلهام شاهين، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" مجموعة من الصور والتي تجمعها بالفنان هاني شاكر وزوجته، والفنانة نبيلة عبيد، والفنانة ليلى علوي، والمطربة كارول سماحة.





تعليق إلهام شاهين

وعلقت "شاهين" على الصور قائلة: "ألف مبروك لأصدقاء العمر العزاز جدًا هاني ونهله، زواج ابننا الجميل شريف، ربنا يسعده و يفرح قلوبكم دايمًا".





تفاصيل حفل الزفاف

حضر حفل الزفاف الذي أقيم بأحد الفنادق المُطلة على النيل بالجيزة أهل العروسين، والأصدقاء المقربين، وعدد من نجوم ونجمات من مصر والوطن العربي.





مهرجان الإسكندرية السينمائي

جدير بالذكر أن الفنانة إلهام شاهين شاركت مؤخرًا ضمن مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط الـ31، دورة الفنانة نبيلة عبيد.







