نجما برشلونة جاهزان لمواجعة إيبار

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة حصل على التصريح من الجهاز الطبي للفريق بشأن مشاركة الثنائي صامويل أومتيتي وجونيور فيربو غدا أمام إيبار في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.





وأفادت صحي فة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن كلا من أومتيتي وجونيور يستطيعان المشاركة مع برشلونة غدا بعد حصولهما على الإذن الطبي اليوم.



وذكرت الصحيفة الإسبانية أن صامويل أومتيتي عانى من إصابة قوية في قدمه اليمنى في منتصف سبتمبر الماضي التي تسببت في غيابه عن برشلونة بينما جونيور تعرض لإصابة عضلية في الثاني من أكتوبر الماضي.



وأكدت الصحيفة الإسبانية أن أومتيتي قد يشارك مع كليمنت لينجليت لتعويض غياب المصاب جيرارد بيكي غدا في دفاع برشلونة أمام إيبار إذا اعتمد إرنستو فالفيردي عليه مع وجود خيار آخر بالدفع بتوديبو إذا فضل مدرب البارسا عدم المخاطرة بلاعب ليون السابق.



وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن أومتيتي يعيش حالة صعبة مع برشلونة بسبب تكرار إصاباته وابتعاده عن خيارات فالفيردي وهو ما يفتح باب رحيله في الشتاء أو الصيف المقبلين.



ويستعد ملعب بلدية إيبورا لإستضافة المباراة التي ستجمع برشلونة ضد إيبار في إطار منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.



وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن وقت الظهيرة التي سيشارك خلاله برشلونة ضد إيبار يعتبر غير مألوفًا للفريق الكتالوني، حيث أنه أمر لم يتكرر سوى خلال ثماني مناسبات فقط خلال العصر الحديث.



وأوضحت الصحيفة المقربة من برشلونة أن البلوجرانا لم يتذوق طعم الخسارة خلال الثماني مباريات التي خاضها خلال نفس الفترة، حيث فاز برشلونة في ست مناسبات وسقط في فخ التعادل مرتين ضد كلًا من ريال بيتيس وسيلتا فيجو .