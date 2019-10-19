تعرف على مبارايات اليوم في الدوري الإسباني

تقام اليوم، السبت الموافق 19 أكتوبر 4 مباريات بالدوري الإسباني مهمة للغاية خاصة علي صدارة الليجا الإسبانية وسيلعب اليوم فريقي ريال مدريد متصدر المسابقة والوصيف برشلونة.





وإنطلقت آمس الجولة التاسعه من الليجا الإسبانية عندما حل فريق أوساسونا ضيف ثقيل علي نظيره غرناطة، ولكن إستطاعوا أصحاب الأرض (غرناطة) الفوز بالمباراة بهدف دون رد سجله اللاعب دومينجوس دوارتى من صناعة الفارو فاديو في الدقيقة 38 من زمن اللقاء ليستمر فريق غرناطة في تقديم موسم جيد خلال مسابقة الدوري وبهذا الفوز إحتل الفريق المركز الثانى برصيد 17 نقطة في إنتظار لمباراة برشلونة.





وستبدأ مباريات اليوم السبت بالدوري الإسباني مبكراً حيث سيستضيف فريق إيبار نظيره برشلونة في تمام الواحدة ظهراً بتوقيت مصر، تحت قيادة الحكم ماريو مارتن لوبيز ويسعي برشلونة للفوز لإحتلال الصذارة في إنتظار مباراة ريال مدريد، ويملك برشلونة 16 نقطة.





بينما في تمام الرابعه عصراً يستضيف ملعب واندا ميترو بوليتانو بإسبانيا مباراة قوية بين صاحب الأرض اتليتكو مدريد وفالنسيا، في مباراة قوية تحت قيادة الحكم ادريان فيجا، ويملك الروخي بلانكوس 15 نقطة في المركز الرابع بينما فالنسيا في المركز الثامن برصيد 12 نقطة.





بينما المباراة الثالثة ستكون علي ملعب الفونسو بيريز بين خيتافي وليجانيس في تمام السادسة ونصف بتوقيت القاهرة، ويحتل فريق خيتافي المركز ال 12 برصيد 10 نقاط بينما ليجانيس في المركز الأخير برصيد نقتطين.





وفي تمام التاسعه مساءاً بتوقيت القاهرة ينتظر عشاق كرة القدم مباراة ريال مدريد الذي سيحل ضيف علي فريق مايوركا في مباراة قوية يسعي مدريد للفوز بها للإيتمرار في صدارة المسابقة، ويملك الفريق 18 نقطة في المركز الأول بينما مايوركا الثامن عشر برصيد 7 نقاط.