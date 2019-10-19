عرض "أهلا رمضان" عبر watch it في نوفمبر

أعلنت منصة WATCHiT الرقمية، عن بدء عرض مسرحية "أهلا رمضان" ابتدءًا من نوفمبر المقبل لأول مرة.





مسرحية "أهلا رمضان" يقوم ببطولتها الفنان محمد رمضان، من تأليف وليد يوسف، وإخراج خالد جلال، ومن انتاج شركة ثري فيجن للانتاج الفني، بعدما حصلت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية علي حقوقها و تعاقدت مع المنصة لتقديم نسختها الرقمية.





وصرحت إدارة منصة WATCH iT! أن مسرحية "أهلا رمضان" هي باكورة الأعمال المسرحية الجديدة التي ستقدمها المنصة وسيتوالي إضافة الكثير من المحتوى الرقمي في مختلف المجالات.





أزمة الطائرة

وكان محمد رمضان أثار الجدل حوله بعد نشره فيديو وهو يقود الطائرة من داخل كابينة الطيران، ما ترتب عليه إلغاء رخصة الطيار الذي سمح له بذلك.





شارك الفنان محمد رمضان جمهوره بصورة جديدة له عبر حسابه الرسمي بموقع الصور انستجرام، ظهر فيها متفائلا بما سيحققه في العام المقبل، حيث أرفق الصورة بتعليق: "هزرنا كتير يلا ننجح بقى ثقة في الله امتياز ٢٠٢٠.





رمضان يحيي ذكرى أكتوبر

حرص الفنان الشاب محمد رمضان على إحياء الذكرى السادسة والأربعين على نصر أكتوبر، والذي اعتبره ذكرى مضيئة في تاريخ مصر، موجها التحية لشهداء الوطن، وعلى رأسهم الرئيس الراحل محمد أنور السادات.





ونشر "رمضان" عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات تويتر، صورة الراحل وصور أخرى تجمعه بأسرته، وغرد: "نصر أکتوبر ذکری مضيئة في تاریخ مصر.. لن ننسی شهدائنا وعلى رأسهم الرئيس الراحل أنور السادات وكل الحب والإحترام لعائلته الكريمة ولعائلات كل شهداء الوطن من الشعب والجيش على مر التاریخ".





وكان رد الفنان محمد رمضان على هجوم البعض عليه واتهامه بعدم مراعاة استشهاد أبطال سيناء أثناء إحيائه حفل الجمعة قبل الماضية خلال التظاهرات المؤيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي.





ونشر "رمضان" عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات "تويتر" فيديو من الحفل، بعد معرفته الخبر، وكتب: "بالنسبة للأخوة المضللين اللي بيقولوا إني كنت بحتفل ومهمنیش شهداءنا في سينا والله فور معرفتي خبر الإستشهاد إعتذرت عن إكمال الإحتفالية وقرأت الفاتحة مع الملیون مصري ال لي في الشارع أمامي وطلبت النشيد الوطني حدادا على الأبطال اللهم اسكنهم فسيح جناته يا أعداء مصر كفاية_تضلیل".





مسلسل "زلزال"

كان محمد رمضان شارك في رمضان الماضي من خلال مسلسل "زلزال"، من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج سيرينجي، ويشارك في بطولته كل من محمد رمضان، ونسرين آمين، وماجد المصري، وحلا شيحا.





مهرجان الجونة

ورغم انتقاده لمهرجان الجونة السينمائي، ووصفه بمهرجان الخمور، وتبادل النقد بينه وبين الفنانة بشرى إحدى مؤسسي المهرجان، شارك محمد رمضان في افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي الشهر الماضي.



