دنيا سمير غانم تبارك لهاني شاكر زفاف نجله (صورة)





نشرت الفنانة دنيا سمير غانم، صورة عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام، وتتضمن الصورة الفنان هاني شاكر ونجله شريف وعروسته من مراسم حفل الزفاف الذي أقيم مساء أمس بإحدي الفنادق الشهيرة.





وعلقت علي الصورة، قائلة: "ألف مبروك شريف هاني شاكر وعروسته الحميلة، وألف مبروك للفنان والأب والصوت الراقي الفنان هامي شاكر، ربنا يسعدكم يارب وعقبال أفراح أحلي أحفاد مليكة ومجدي، ربنا يحفظهم يارب.



