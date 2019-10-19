دنيا سمير غانم تبارك لهاني شاكر زفاف نجله (صورة)
نشرت الفنانة دنيا سمير غانم، صورة عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام، وتتضمن الصورة الفنان هاني شاكر ونجله شريف وعروسته من مراسم حفل الزفاف الذي أقيم مساء أمس بإحدي الفنادق الشهيرة.
وعلقت علي الصورة، قائلة: "ألف مبروك شريف هاني شاكر وعروسته الحميلة، وألف مبروك للفنان والأب والصوت الراقي الفنان هامي شاكر، ربنا يسعدكم يارب وعقبال أفراح أحلي أحفاد مليكة ومجدي، ربنا يحفظهم يارب.
قصة حب جمعت العرسان
يذكر أن نجل الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقين، قام بحفل خطوبة عائلي في العام الماضي (2018)، واالعروس تدعي نورهان هاني وهي فتاة من خارج الوسط الفني، حيث قام الفنان هاني شاكر بالاحتفال مساء أمس الجمعة بزواج نجله شريف شاكر علي خطيبته نورهان بعد قصة حب وخطوبة استمرت عام وتوجت بالفستان الأبيض والبدلة السمراء.
انتقاد العروس نورهان
يذكر أنه اضطر الفنان هاني شاكر للحديث عن الانتقادات التي وجهت لعروس ابنه بعد حفل الخطوبة بسبب الفستان الذي ارتدته في حفل الخطوبة، والذي كان ذو تصميم قصير عرضها للانتقاد عبر مواقع السوشيل ميديا.
وصرح الفنان هاني شاكر خلال لقائة ببرنامج (كل يوم) مع الإعلامي وائل الإبراشي عبر فضائية (On TV)، بأن النتقاد من جماهير السوشيل ميديا أصبح شئ مزعج ومؤذي ويحتوي علي تطاول وتدخل في حياة النجوم والمشاهير بشكل غير مبرر مثلما يحدث في كل الحفلات والمهرجانات الفنية ويتعرض الفنانون لانتقاد لاذع، وعبر عن غضبه وإنزعاجه من مهاجمة عروس ابنه، وأنه قرر اتباع مبدأ الاستعانة عاي قضاء الحوائج بالكتمان.
تفاصيل حفل الزفاف
يذكر أيضا أنه تم إقامة حفل زفاف نجل الفنان هاني شر بأحد أضخم الفنادق المطلة علي نهر النيل بمنطقة الجيزة، كما حضره عدداً من الأهل والأصدقاء والمقربين، وبعض من نجوم ونجمات الفنروالغناء بمصر والوطن العربي.
كما قام الفنان هاني شاكر بدعوة أهل الفن بدعوة مميزة كتبت بماء الذهب، وقام بغناء أغنية مميزة غناها خصيصًا لنجله كنوع من مشاركته الفرح بشكل مختلف.