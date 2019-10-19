مرتضى منصور يفجر مفاجأة جديدة مع "الكاف"
السبت 19/أكتوبر/2019 - 02:12 ص
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الفجر الرياضي
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أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك، أن مجلس الأبيض استقر على عدم خوض مباراة كأس السوبر الإفريقي في قطر،
وقال منصور في تصريحاته لقناة "الحديث اليوم" فجر السبت: "لن ألعب في قطر، وأهلًا بالمشاكل مع الاتحاد الإفريقي إذا كانت لديه رغبة في صناعة المشاكل مع الزمالك، ومستعد للدخول في صراع مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"."
وتابع: "على استعداد لمواجهة الترجي التونسي في تونس، لأنه شعب شقيق، لكن لن أرسل فريقي إلى قطر من أجل الحصول على صفيحة."
وأضاف: "لن ألعب في قطر حتى لو الأمر كلفني الهبوط لدوري الدرجة الثاني.. ورد فعلي على هذا الأمر سيكون غير متوقع."
وفاز الزمالك بالكونفدرالية الإفريقية عن موسم 2018-2019، ومن المنتظر أن يخوض كأس السوبر أمام الترجي بطل دوري أبطال أفريقيا.
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