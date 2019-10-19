تعرف على مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي
السبت 19/أكتوبر/2019 - 01:35 ص
Advertisements
أحمد عصام
Advertisements
Advertisements
تبدأ فعاليات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز ظهر يوم السبت 19 أكتوبر، حيث يتصدر فريق ليفربول جدول ترتيب البطولة حتى الآن برصيد 24 نقطة بعد تحقيقه الفوز في جميع المباريات حتى الآن في البريميرليج.
وسيكون عشاق الكرة الإنجليزية على موعد مع الإثارة خلال الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي، وستقام 8 مباريات في الجولة التاسعة يوم السبت على أن تستكمل مباريات الجولة يوم الأحد المقبل.
ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي.
- إيفرتون vs وست هام يونايتد .. في الساعة 1:30 ظهرا.
- استون فيلا vs برايتون .. في الساعة 4 مساءً.
- بورنموث vs نوريتش سيتي .. في الساعة 4 مساءً.
- تشيلسي vs نيوكاسل يونايتد .. في الساعة 4 مساءً.
- ليستر سيتي vs بيرنلي .. في الساعة 4 مساءً.
- توتنهام هوتسبير vs واتفورد .. في الساعة 4 مساءً.
- ولفرهامبتون vs ساوثهامبتون ..في الساعة 4 مساءً.
- كريستال بالاس vs مانشستر سيتي .. في الساعة 6:30 مساءً.
ويحتل السيتي المركز الثاني في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 16 نقطة وبفارق 8 نقاط عن فريق ليفربول صاحب الصدارة حتى الآن بالدوري الانجليزي.
وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية عن إذاعة جميع مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم عبر قنواتها على قمري النايل سات والعرب سات، وتذيع قناة بين سبورتس الرياضية 2 HD دائما مباريات البريمرليج، وفي حال إقامة أكثر من مباراة بنفس التوقيت فسوف توزع قناة بين سبورتس المباريات على قنواتها المختلفة.
يذكر أن مانشستر سيتي هو بطل اخر نسختين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز مع مدربه الإسباني بيب جوارديولا، حيث كان قد حقق جميع البطولات في انجلترا خلال الموسم الماضي
Advertisements
- ماتشات اليوم الأحد 12 مايو.. ليفربول يواجه ولفرهامبتون وسيتي أمام برايتون
- جدول مباريات اليوم الأحد 12 مايو.. حسم لقب البريميرليج بين ليفربول والسيتي
- موعد مباراة مانشستر سيتي المقبلة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع
- دي بروين يطعن مانشستر سيتي
- موعد مباراة تشيلسي المقبلة في البريميرليج والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع
- موعد مباراة مانشستر سيتي ضد واتفورد اليوم.. بث مباشر مباراة مانشستر سيتي Vs واتفورد في الدوري الإنجليزي
- موعد مباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد اليوم 28/9/2019| مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد بث مباشر beIN SPORTS HD
- موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي
- الجولة التاسعة.. موعد مباريات الدوري الانجليزي
- قمة نارية تنتظر محمد صلاح مع ليفربول في الدوري الإنجليزي
المزيد عن: مبارايات اليوم الدوري الانجليزيتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر