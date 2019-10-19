ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الزمالك والمقاولون العرب

يلتقي نادي الزمالك بقيادة مدربه ميتشو مع فريق المقاولون العرب اليوم السبت 19 أكتوبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ستاد السلام الدولي ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري ا لممتاز.







ونجح المارد الأبيض في حصد 7 نقاط من ثلاث مباريات خاضها في الدوري المصري حتى الآن بعدما تعادل أمام فريق اف سي مصر بنتيجة هدف لكل فريق في الجولة الماضية، وجمع المقاولون نفس رصيد الزمالك أيضاً في المركز الثالث بالتقاسم مع القلعة البيضاء.





ويأتي ترتيب الدوري المصري كالتالي :-



1- الأهلي 9 نقاط.

2- بيراميدز 8 نقاط.

3- المقاولون العرب 7 نقاط.

4- الزمالك 7 نقاط.

5- الاتحاد السكندري 7 نقاط.

6- حرس الحدود 6 نقاط.

7- الإنتاج الحربي 6 نقاط.

8- مصر المقاصة 6 نقاط.

9- الاسماعيلي 6 نقاط.

10- سموحة 5 نقاط.

11- المصري البورسعيدي 4 نقاط.

12- طنطا 4 نقاط.

13- الجونة 4 نقاط.

14- نادي مصر 3 نقاط.

15- طلائع الجيش نقطتين.

16- وادي دجلة نقطتين.

17- اسوان نقطة واحدة.

18- إنبي نقطة واحدة.