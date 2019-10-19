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تاريخ مواجهات النصر أمام الرائد بالدوري السعودي

السبت 19/أكتوبر/2019 - 12:58 ص
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تاريخ مواجهات النصر أمام الرائد بالدوري السعودي
النصر والرائد
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علي ماهر حلمي
 
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يواجه نادي النصر اليوم السبت نظيره نادي الرائد في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة علي استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية الدولي ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

 والتقى فريقا الرائد والنصر 22 مرة في بطولة دوري المحترفين السعودي حيث حقق نادي النصر الفوز في 17 مباراة بينما حقق نادي الرائد الفوز في مباراة واحدة فقط.  

‏وسجل المهاجم الدولي المغربي عبد الرازق حمد الله لاعب نادي النصر 7 من أهداف النصر التسعة أمام الرائد في دوري المحترفين السعودي الموسم الماضي.

 ‏ولم يخسر النصر في المباريات الـ11 التي لعبها في ضيافة الرائد في دوري المحترفين السعودي حيث حقق الفوز في 8 مباريات وتعادل في 3 ‏وحافظ النصر على نظافة شباكه 8 مرات في الـ11 مباراة التي حل فيها ضيفًا على الرائد.
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