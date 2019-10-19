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مواجهات نارية تنتظر المحترفين المصريين في أوروبا هذا الأسبوع

السبت 19/أكتوبر/2019 - 12:51 ص
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مواجهات نارية تنتظر المحترفين المصريين في أوروبا هذا الأسبوع
صلاح وتريزجيه
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علي ماهر حلمي
 
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ينتظر هذا الأسبوع مواجهات نارية للاعبي منتخبنا الوطني المحترفين في أوروبا بعد انتهاء أسبوع الفيفا الدولي.

حيث يواجه نادي استون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي و محمود حسن تريزجيه يوم السبت فريق برايتون ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " بينما يلاقي نادي وست بروميتش البيون المحترف ضمن صفوفه مدافع منتخبنا الوطني أحمد حجازي نظيره فريق ميدلزبره ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الانجليزي للدرجة الاولي " شامبيون شيب " في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة.

ويواجه نادي بيشكتاش المحترف ضمن صفوفه لاعب وسط منتخبنا الوطني محمد النني نظيره نادي أنقرة هوجو اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري التركي الممتاز ويلاقي بيشكتاش التركي يوم الخميس المقبل نظيره فريق سبورتينج براجا البرتغالي المحترف ضمن صفوفه مهاجم منتخبنا الوطني أحمد حسن كوكا ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات من بطولة الدوري الاوربي في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة.

و يصطدم لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول نظيره نادي مانشستر يونايتد يوم الأحد المقبل في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة علي ملعب أولد ترافورد الدولي بمدينة مانشستر ضمن منافسات بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " بينما يواجه نادي ليفربول الإنجليزي نظيره نادي جينك البلجيكي يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة علي ملعب جينك الدولي.
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