مواجهات نارية تنتظر المحترفين المصريين في أوروبا هذا الأسبوع

حيث يواجه نادي استون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي و محمود حسن تريزجيه يوم السبت فريق برايتون ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " بينما يلاقي نادي وست بروميتش البيون المحترف ضمن صفوفه مدافع منتخبنا الوطني أحمد حجازي نظيره فريق ميدلزبره ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الانجليزي للدرجة الاولي " شامبيون شيب " في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة.