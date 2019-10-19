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موعد مباراة الوحدة والاتحاد في الدوري السعودي

السبت 19/أكتوبر/2019 - 12:47 ص
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موعد مباراة الوحدة والاتحاد في الدوري السعودي
الاتحاد والوحدة
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أميرة فطيم
 
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يستضيف فريق الوحدة نظيره الاتحاد، اليوم السبت الموافق 19 أكتوبر 2019، على ملعب الملك عبد العزيز في مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.


ويأمل التشيلي سييرا في تحقيق الانتصار أمام الوحدة واقتناص الثلاث نقاط؛ حيث يعد هذا اللقاء الإختبار الأخير له، بعد سلسلة النتائج السيئة التي يعاني منها الاتحاد منذ بداية الموسم؛ وخسراته 3 مباريات في أول 6 جولاته بمسابقة دوري المحترفين، كما ودع بطولة دوري أبطال آسيا من الدور ربع النهائي، على يد الهلال، بعد أن تعادل سلبياً إياباً، وخسر بثلاثية مقابل هدف إياباً.


فيما يدخل الوحدة اللقاء بمعنويات مرتفعه بعدما استطاع أن يحقق فوزا ثمينا في آخر 4 لقاءات بشباك نظيفة، مما جعله يخطف وصافة الترتيب برصيد 12 نقطة وبفارق 4 نقاط فقط عن المتصدر الهلال، في حين يتواجد الاتحاد في المركز السادس برصيد 9 نقاط فقط.


موعد مباراة الوحدة والاتحاد في الدوري السعودي:-

من المقرر أن تقام المباراة على ملعب الملك عبد العزيز في مكة المكرمة، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة بتوقيت المملكة العربية السعودية، والساعة السابعة بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الرابعة بتوقيت جرينتش.


القنوات الناقلة لمباراة الوحدة والاتحاد في الدوري السعودي:-

تذاع مباراة الوحدة والاتحاد، حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة ksa sport 1 hd، التابعة لشبكة قنوات السعودية الرياضية؛ المالكة لحقوق بث جميع مباريات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للموسم الحالي 2019 – 2020.


الغيابات والتشكيل المتوقع للاتحاد في مواجهة الوحدة:-

يغيب عن صفوف العميد مروان دا كوستا؛ لعدم تعافيه من الإصابة، ولن يفقد الاتحاد أي لاعب بسبب الإيقاف.

ومن المتوقع أن يدفع سييرا بفواز القرني في حراسة المرمى، وأمامه سعود عبد الحميد، وعبد المحسن فلاتة، والصحفي، والحربي، وسوف يقود الهجوم الثنائي، كامارا ورومارينهو.


حراسة المرمى: فواز القرني

خط الدفاع: سعود عبد الحميد - عبد المحسن فلاتة - زيادة الصحفي - منصور الحربي

خط الوسط: عبد العزيز البيشي - كريم الأحمدي - إمليانو فيشيو

خط الوسط الهجومي: فيلانويفا

خط الهجوم: هارون كامارا - رومارينهو


الغيابات والتشكيل المتوقع للوحدة في مواجهة الاتحاد:-

يدخل الوحدة اللقاء مكتمل العناصر؛ ولن يغيب أي لاعب بسبب الإصابة أو الإيقاف.

وسيدفع كارينيو بمصطفى زغبة في حراسة المرمى وأمامه الصقور وتمبكتي وبوتيا والزوري، وسيضع الارتكاز أنسيلمو وباكشوين في منتصف الميدان، وسيقود صريح يوسف نياكاتي هجوم الفريق.


حراسة المرمى: مصطفى زغبة

خط الدفاع: فواز الصقور - حسن تمبكتي - بوتيا - عبد الله الزوري

خط الوسط: أنسيلمو - وليد باكشوين

خط الوسط الهجومي: جودوين - أيمن الخليف - ماركوس

خط الهجوم: يوسف نياكاتي
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