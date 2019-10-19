ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

على خطوات رانيا يوسف.. إطلالات مثيرة لمي عمر تضعها في مأزق

السبت 19/أكتوبر/2019 - 12:50 ص
Advertisements
على خطوات رانيا يوسف.. إطلالات مثيرة لمي عمر تضعها في مأزق
Advertisements
طباعة
أماني سلام
 
Advertisements

تصدرت منذ ساعات الفنانة مي عمر، مؤشرات البحث بجوجل وذلك بعد ظهورها مع زوجها المخرج محمد سامي، بعد مشاركته لفيديو لهما على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" في اليونان وظهرت بفستان إغريقي طويل باللون البيج مكشوف الصدر، وعاري الكتفين، ويوجد على منطقة الوسط حزام ذهبي.

مي عمر، تعد واحدة من الفنانات اللائي أثبتن حضورًا على الساحة الفنية، وانضمت لنجمات الصف الأول في وقت قصير من ظهورها عبر شاسات التلفزيون، كما أنها لديها إطلالات جذابة وجمالها يخطف الجمهور إليها مما دفعها الوقوف أمام أكبر النجوم على الساحة مثل الزعيم عادل امام، وتتنافس أحمد السقا، في بطولة مسلسل "ولد الغلابة". الذي تم عرضه في دارما رمضان 2019.

رغم نجاحها الكبيرة في وقت قصير، إلا أن مي عمر، تسير على نفس خطوات النجمة رانيا يوسف، التي تتعمد إثارة الجدل بإطلالتها المثيرة، 

وترصد بوابة الفجر الفني إطلالات مثيره لمي عمر. 

إثارتها الجدل في الجونة السينمائي
فاجأت مي عمر، جمهورها أثناء حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بدورته الثالثه، بارتداء فستان شبه عاري بلون الموف، حيث كان يكشف ساقيها وشفاف من منطقة الصدر، ما جعلها في دائرة الأنتقادات من قبل الجمهور بسب إطلالتها المثيرة. 

ارتدائها فستانًا قصيرًا بمهرجان القنوات الفضائية
كما ظهرت في مهرجان قنوات الفضائية بفستان شبه مكشوف أثناء تكريمها عن دورها في مسلسل ولد الغلابة

تعرضها لموقف محرج بمهرجان الجونة
وضعت مي عمر، نفسها في مأزق بسبب فساتينها، حيث تعرضت لموقف محرج في مهرجان الجونة السينمائي بدورته الثانية، بعد رفع فستانها تماما بسب الهواء الشديد، حيث كانت ترتدي فستان مفتوح من عند الساق.

جلسات تصوير مثيرة
ولم تقتصر مي عمر، إطلالاتها المثيرة فقط على الحفلات والمهرجانات الفنية إلي أنها تظهر بإطلالة عارية في جلسات التصوير، حيث أنها ترتدي دائما مايوهات وتشاركها لجمهورها عبر حسابها الشخص بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

على خطوات رانيا يوسف.. إطلالات مثيرة لمي عمر تضعها في مأزق
على خطوات رانيا يوسف.. إطلالات مثيرة لمي عمر تضعها في مأزق
على خطوات رانيا يوسف.. إطلالات مثيرة لمي عمر تضعها في مأزق
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما جمهورها الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
أفضل أفلام عيد الأضحى 2019؟!
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري السعودي
الشباب
-
x
17:05
-
الإتفاق
الرائد
-
x
17:10
-
النصر
الوحدة
-
x
19:00
-
الاتحاد
الدوري الفرنسي
ليون
-
x
17:30
-
ديجون
الدوري المصري
الزمالك
-
x
20:00
-
المقاولون العرب
الدوري الإنجليزي الممتاز
أستون فيلا
-
x
16:00
-
برايتون
تشيلسي
-
x
16:00
-
نيوكاسل يونايتد
ليستر سيتي
-
x
16:00
-
بيرنلي
توتنهام هوتسبير
-
x
16:00
-
واتفورد
كريستال بالاس
-
x
18:30
-
مانشستر سيتي
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
إيبار
-
x
13:00
-
برشلونة
أتلتيكو مدريد
-
x
16:00
-
فالنسيا
ريال مايوركا
-
x
21:00
-
ريال مدريد
الدوري الإيطالي الدرجة A
نابولي
-
x
18:00
-
هيلاس فيرونا
يوفنتوس
-
x
20:45
-
بولونيا
الدوري الألماني الدرجة الأولى
أوجسبورج
-
x
15:30
-
بايرن ميونيخ
بوروسيا دورتموند
-
x
18:30
-
بوروسيا مونشنغلادباخ
الدوري الإسباني الدرجة الثانية
الدوري الإسباني الدرجة الثانية
-
x
16:00
-
ألميريا

DMCA.com Protection Status