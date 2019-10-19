على خطوات رانيا يوسف.. إطلالات مثيرة لمي عمر تضعها في مأزق









مي عمر، تعد واحدة من الفنانات اللائي أثبتن حضورًا على الساحة الفنية، وانضمت لنجمات الصف الأول في وقت قصير من ظهورها عبر شاسات التلفزيون، كما أنها لديها إطلالات جذابة وجمالها يخطف الجمهور إليها مما دفعها الوقوف أمام أكبر النجوم على الساحة مثل الزعيم عادل امام، وتتنافس أحمد السقا، في بطولة مسلسل "ولد الغلابة". الذي تم عرضه في دارما رمضان 2019.



رغم نجاحها الكبيرة في وقت قصير، إلا أن مي عمر، تسير على نفس خطوات النجمة رانيا يوسف، التي تتعمد إثارة الجدل بإطلالتها المثيرة،



وترصد بوابة الفجر الفني إطلالات مثيره لمي عمر.



إثارتها الجدل في الجونة السينمائي

فاجأت مي عمر، جمهورها أثناء حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بدورته الثالثه، بارتداء فستان شبه عاري بلون الموف، حيث كان يكشف ساقيها وشفاف من منطقة الصدر، ما جعلها في دائرة الأنتقادات من قبل الجمهور بسب إطلالتها المثيرة.



ارتدائها فستانًا قصيرًا بمهرجان القنوات الفضائية

كما ظهرت في مهرجان قنوات الفضائية بفستان شبه مكشوف أثناء تكريمها عن دورها في مسلسل ولد الغلابة



تعرضها لموقف محرج بمهرجان الجونة

وضعت مي عمر، نفسها في مأزق بسبب فساتينها، حيث تعرضت لموقف محرج في مهرجان الجونة السينمائي بدورته الثانية، بعد رفع فستانها تماما بسب الهواء الشديد، حيث كانت ترتدي فستان مفتوح من عند الساق.



جلسات تصوير مثيرة

ولم تقتصر مي عمر، إطلالاتها المثيرة فقط على الحفلات والمهرجانات الفنية إلي أنها تظهر بإطلالة عارية في جلسات التصوير، حيث أنها ترتدي دائما مايوهات وتشاركها لجمهورها عبر حسابها الشخص بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





تصدرت منذ ساعات الفنانة مي عمر، مؤشرات البحث بجوجل وذلك بعد ظهورها مع زوجها المخرج محمد سامي، بعد مشاركته لفيديو لهما على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" في اليونان وظهرت بفستان إغريقي طويل باللون البيج مكشوف الصدر، وعاري الكتفين، ويوجد على منطقة الوسط حزام ذهبي.