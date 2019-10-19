رئيس مركز صناعات الجلود المتطورة: مصر تنتج 200 مليون حذاء

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قال يحيى زلط رئيس مركز صناعات الجلود المتطورة، إن من أهم مقاومات ومميزات صناعة الجلود في مصر أن جميع مكوناتها موجودة داخل الدولة ولكن تحتاج إلى الاهتمام بالصناعات داخل مصر بقدر اهتمامهم بالتصدير.



وأضاف " زلط"، خلال حواره ببرنامج "مصر أحلى"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الجمعة، أنه يجب الاهتمام بصناعة الجلد من حيث الألوان والخامة، مشيرًا إلى أنه يمكن أن تكون أحذية وحقائب السيدات جلود طبيعية بدلًا من الصناعية.



وأشار رئيس مركز صناعات الجلود المتطورة إلى أن مستلزمات الإنتاج في مصر تخاطب الورش الصغير فقط بينما المستلزمات ذات جوة عالية نستوردها من الخارج لصناعة حذاء ذات جودة مرتفعة، لافتًا إلى أنه يجب أن تدعم الدولة مستلزمات الإنتاج من خلال خطوط إنتاج وقروض ميسرة للمصانع.



وطالب بإلغاء الجمارك على مستلزمات الإنتاج لمدة 3 سنوات لحين تنظيم صفوف مصانع المستلزمات، مشيرًا إلى أن مصر تنتج حوالي 200 مليون حذاء.



ونوه رئيس مركز صناعات الجلود المتطورة إلى أن 75% من مستلزمات إنتاج الجلود تستورد من الخارج، متابعًا: " نحتاج مستلزمات إنتاج محلية ذات جودة عالية حتى نستطيع المنافسة".

