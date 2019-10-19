ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

رئيس مركز صناعات الجلود المتطورة: مصر تنتج 200 مليون حذاء

السبت 19/أكتوبر/2019 - 12:44 ص
Advertisements
رئيس مركز صناعات الجلود المتطورة: مصر تنتج 200 مليون حذاء
Advertisements
طباعة
داليا الحسين
 
Advertisements
قال يحيى زلط رئيس مركز صناعات الجلود المتطورة، إن من أهم مقاومات ومميزات صناعة الجلود في مصر أن جميع مكوناتها موجودة داخل الدولة ولكن تحتاج إلى الاهتمام بالصناعات داخل مصر بقدر اهتمامهم بالتصدير.

وأضاف " زلط"، خلال حواره ببرنامج "مصر أحلى"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الجمعة، أنه يجب الاهتمام بصناعة الجلد من حيث الألوان والخامة، مشيرًا إلى أنه يمكن أن تكون أحذية وحقائب السيدات جلود طبيعية بدلًا من الصناعية.

وأشار رئيس مركز صناعات الجلود المتطورة إلى أن مستلزمات الإنتاج في مصر تخاطب الورش الصغير فقط بينما المستلزمات ذات جوة عالية نستوردها من الخارج لصناعة حذاء ذات جودة مرتفعة، لافتًا إلى أنه يجب أن تدعم الدولة مستلزمات الإنتاج من خلال خطوط إنتاج وقروض ميسرة للمصانع.

وطالب بإلغاء الجمارك على مستلزمات الإنتاج لمدة 3 سنوات لحين تنظيم صفوف مصانع المستلزمات، مشيرًا إلى أن مصر تنتج حوالي 200 مليون حذاء.

ونوه رئيس مركز صناعات الجلود المتطورة إلى أن 75% من مستلزمات إنتاج الجلود تستورد من الخارج، متابعًا: " نحتاج مستلزمات إنتاج محلية ذات جودة عالية حتى نستطيع المنافسة".
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري السعودي
الشباب
-
x
17:05
-
الإتفاق
الرائد
-
x
17:10
-
النصر
الوحدة
-
x
19:00
-
الاتحاد
الدوري الفرنسي
ليون
-
x
17:30
-
ديجون
الدوري المصري
الزمالك
-
x
20:00
-
المقاولون العرب
الدوري الإنجليزي الممتاز
أستون فيلا
-
x
16:00
-
برايتون
تشيلسي
-
x
16:00
-
نيوكاسل يونايتد
ليستر سيتي
-
x
16:00
-
بيرنلي
توتنهام هوتسبير
-
x
16:00
-
واتفورد
كريستال بالاس
-
x
18:30
-
مانشستر سيتي
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
إيبار
-
x
13:00
-
برشلونة
أتلتيكو مدريد
-
x
16:00
-
فالنسيا
ريال مايوركا
-
x
21:00
-
ريال مدريد
الدوري الإيطالي الدرجة A
نابولي
-
x
18:00
-
هيلاس فيرونا
يوفنتوس
-
x
20:45
-
بولونيا
الدوري الألماني الدرجة الأولى
أوجسبورج
-
x
15:30
-
بايرن ميونيخ
بوروسيا دورتموند
-
x
18:30
-
بوروسيا مونشنغلادباخ
الدوري الإسباني الدرجة الثانية
الدوري الإسباني الدرجة الثانية
-
x
16:00
-
ألميريا

DMCA.com Protection Status