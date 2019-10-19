عين.. هل يسطر "شيفشينكو" مجده التدريبي في يورو 2020؟

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خطف منتخب أوكرانيا بطاقة التأهل والعبور لبطولة يورو 2020 بالفوز على منتخب البرتغال بهدفين مقابل هدف في التصفيات المؤهلة للبطولة. انتهي الشوط الأول بتفوق منتخب أوكرانيا بهدفين مقابل لا شئ، سجل الهدف الأول اللاعب رومان ياريمتشيوك في الدقيقة التاسعة ثم أضاف زميله اندريه يارمولنكو الهدف الثاني في الدقيقة 27.









في الشوط الثاني، حاول المنتخب البرتغالي العودة وشن هجوم عنيف على مرمي منتخب أوكرانيا والذي وقف حارسه بالمرصاد لكافة محاولات زملاء الدون رونالدو قبل أن يحتسب الحكم ركلة جزاء للبرتغال في الدقيقة 72 سجلها رونالدو ليقلص النتيجة.





حاول مجدداً منتخب البرتغال، حيث صوب لاعب الوسط دانيلو في القائم تصويبة بعيدة المدى في الدقائق الأخيرة لينتهي اللقاء بفوز أوكرانيا بهدفين مقابل هدف. في 2016، تم تعيين الأوكراني أندريه شيفشينكو نجم ميلان الإيطالي وتشيلسي الإنجليزي السابق مديراً فنياً لمنتخب أوكرانيا خلفا لفومينكو، حيث وقع عقدًا لتدريب منتخب بلاده لمدة عامين مع إمكانية تجديده لعامين آخرين. واختارت عين الفجر الرياضي شيفشينكو نجم الأسبوع لإلقاء الضوء على مشواره الكروي كلاعب ومدير فني









ولد أندريه ميكولايوفيتش شيفشينكو المعروف بأندريه شيفشينكو في 29 سبتمبر 1976 بقرية دفيركيفشتشينا التي تبعد 100 كم شرق العاصمة الأوكرانية كييف.









بدأ شيفشينكو مشواره الكروي عام 1986 وهو في العاشرة من عمره في صفوف نادي دينامو كييف الأوكراني وإستمر في صفوف الناشئين بالنادي حتى تم تصعيده للفريق اﻷول بالنادي عام 1994 وهو في الثامنة عشر من عمره وظل في صفوف الفريق الأوكراني لمدة 9 مواسم حتى عام 1999، خاض خلال تلك الفترة 222 مباراة وسجل خلالهم 114 هدفًا









وفي عام 1999، انتقل شيفشينكو إلى ميلان الإيطالي مقابل 25 مليون دولار. خاض شيفشينكو مع ميلان 296 مباراة وسجل خلالهم 172 هدف لمدة 7 مواسم.









وفي 28 مايو 2006، إنتقل شيفشينكو إلى تشيلسي الإنجليزي مقابل 30.8 مليون جنيه استرليني. لعب شيفشينكو مع تشيلسي 76 مباراة سجل خﻻلهم 22 هدف لمدة موسمين قبل أن تتم إعارته مرة أخرى إلى ميلان لمدة موسم واحد، خاض خلاله 26 مباراة وسجل خﻻله هدفين ليعود مرة أخرى إلى البلوز ويلعب معهم لمدة موسم، لعب فيه مباراة واحدة.









في 2009، عاد شيفشينكو إلى دينامو كييف بيته القديم ولعب لهم لمدة 3 مواسم خاض خلالها 83 مباراة وسجل 30 هدفًا وفي 28 يوليو 2012، أعلن شيفشينكو إعتزاله كرة القدم واتجه للعمل في مجال السياسة.









* مسيرته الدولية









بدأ شيفشينكو مشواره الدوالي مع منتخب أوكرانيا للشباب تحت 18 عامًا عام 1994 وهو في الثامنة عشر من عمره وظل يتنقل بين منتخبات الناشئين حتى تم تصعيده للمنتخب الأول عام 1995 الذي ظل يلعب له حتى عام 2012، مثل شيفشينكو منتخب بلاده الأول في 111 مباراة وسجل 48 هدفًا









* البطولات









قاد أندريه شيفشينكو الفرق التي لعب لها لما يقرب من 20 بطولة، 12 بطولة مع دينامو كييف (5 بطولات دوري و3 بطولات كأس أوكرانيا ومرة كأس السوبر الأوكراني و3 بطولات كأس دول الكومنولث المستقلة) و5 بطولات مع ميلان (الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا وكأس السوبر اﻹيطالي ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر اﻷوروبي) و3 بطولات مع تشيلسي (كأس إنجلترا ودرع الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة)









* مشواره التدريبي







