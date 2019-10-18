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تعرف على حالة الطقس غدا السبت 19/10/2019 في جميع محافظات مصر

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 11:15 م
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تعرف على حالة الطقس غدا السبت 19/10/2019 في جميع محافظات مصر
الطقس
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حالة الطقس غدًا السبت 19/10/2019 في مصر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدًا السبت 19 أكتوبر 2019، وتوقع خبراء الأرصاد أن حالة الطقس غدًا السبت معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلاً، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وجنوب البلاد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء ومناطق من شمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة غدًا السبت 19/10/2019 في محافظات ومدن جمهورية مصر العربية

المدينةالصغرىالعظمى
القاهرة22 31
شبين الكوم21 31
طنطا2130
دمنهور20 29
الإسكندرية2029
بلطيم21 28
مطروح19 26
السلوم18 30
سيوة20 31
بورسعيد24 28
دمياط24 27
الزقازيق20 31
الإسماعيلية19 31
السويس21 30
العريش20 28
رفح19 28
رأس سدر20 32
نخل18 29
نويبع27 31
طابا21 29
كاترين15 26
الطور24 30
شرم الشيخ27 34
الغردقة25 34
مرسى علم28 32
الفيوم21 33
بني سويف20 33
المنيا19 35
أسيوط19 37
سوهاج20 37
قنا23 37
الأقصر22 38
أسوان25 38
أبو سمبل28 37
الوادي الجديد24 38
شلاتين26 34
أبو رماد26 34
حلايب28 32
رأس حدربة27 32

بيان بدرجات الحرارة غدًا السبت في جميع محافظات مصر والدول العربية:-

تعرف على حالة الطقس غدا السبت 19/10/2019 في جميع محافظات مصر
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