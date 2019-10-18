تعرف على حالة الطقس غدا السبت 19/10/2019 في جميع محافظات مصر

حالة الطقس غدًا السبت 19/10/2019 في مصر





أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدًا السبت 19 أكتوبر 2019، وتوقع خبراء الأرصاد أن حالة الطقس غدًا السبت معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلاً، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد.





كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وجنوب البلاد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء ومناطق من شمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.





وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.





درجات الحرارة غدًا السبت 19/10/2019 في محافظات ومدن جمهورية مصر العربية





المدينة الصغرى العظمى القاهرة 22 31 شبين الكوم 21 31 طنطا 21 30 دمنهور 20 29 الإسكندرية 20 29 بلطيم 21 28 مطروح 19 26 السلوم 18 30 سيوة 20 31 بورسعيد 24 28 دمياط 24 27 الزقازيق 20 31 الإسماعيلية 19 31 السويس 21 30 العريش 20 28 رفح 19 28 رأس سدر 20 32 نخل 18 29 نويبع 27 31 طابا 21 29 كاترين 15 26 الطور 24 30 شرم الشيخ 27 34 الغردقة 25 34 مرسى علم 28 32 الفيوم 21 33 بني سويف 20 33 المنيا 19 35 أسيوط 19 37 سوهاج 20 37 قنا 23 37 الأقصر 22 38 أسوان 25 38 أبو سمبل 28 37 الوادي الجديد 24 38 شلاتين 26 34 أبو رماد 26 34 حلايب 28 32 رأس حدربة 27 32



