تعرف على حالة الطقس غدا السبت 19/10/2019 في جميع محافظات مصر
الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 11:15 م
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حالة الطقس غدًا السبت 19/10/2019 في مصر
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدًا السبت 19 أكتوبر 2019، وتوقع خبراء الأرصاد أن حالة الطقس غدًا السبت معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلاً، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد.
كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وجنوب البلاد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء ومناطق من شمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.
درجات الحرارة غدًا السبت 19/10/2019 في محافظات ومدن جمهورية مصر العربية
|المدينة
|الصغرى
|العظمى
|القاهرة
|22
|31
|شبين الكوم
|21
|31
|طنطا
|21
|30
|دمنهور
|20
|29
|الإسكندرية
|20
|29
|بلطيم
|21
|28
|مطروح
|19
|26
|السلوم
|18
|30
|سيوة
|20
|31
|بورسعيد
|24
|28
|دمياط
|24
|27
|الزقازيق
|20
|31
|الإسماعيلية
|19
|31
|السويس
|21
|30
|العريش
|20
|28
|رفح
|19
|28
|رأس سدر
|20
|32
|نخل
|18
|29
|نويبع
|27
|31
|طابا
|21
|29
|كاترين
|15
|26
|الطور
|24
|30
|شرم الشيخ
|27
|34
|الغردقة
|25
|34
|مرسى علم
|28
|32
|الفيوم
|21
|33
|بني سويف
|20
|33
|المنيا
|19
|35
|أسيوط
|19
|37
|سوهاج
|20
|37
|قنا
|23
|37
|الأقصر
|22
|38
|أسوان
|25
|38
|أبو سمبل
|28
|37
|الوادي الجديد
|24
|38
|شلاتين
|26
|34
|أبو رماد
|26
|34
|حلايب
|28
|32
|رأس حدربة
|27
|32
بيان بدرجات الحرارة غدًا السبت في جميع محافظات مصر والدول العربية:-
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