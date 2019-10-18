عمرو أديب عن أردوغان: "مضروب بالجزم"

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قال الإعلامي عمرو أديب، إنه كلما كانت الدولة تشعر بالمواطنين، وتلبي طلباتهم واحتياجاتهم، فإنهم سيقفون في ظهر دولتهم، مضيفًا: "الشعب المصري شعب جمل بيقف جانب دولته"، مشيدا بقيام صندوق تحيا مصر بتطوير عدد من المنازل في عدد من القرى الأكثر احتياجا في مصر.



وعن الرئيس التركي، عقب "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، "قائلا: "أنا منقلب على قفايا من الضحك بسبب أردوغان"، منوها بأن أردوغان صرح بأنه لن يلتقي بمسئولين أمريكان، وبعدها بساعة رجع في كلامه، والتقى بهم، معلقا: "ترامب الحاج أبو حنان اتصل بأردوغان وقاله ما ابعتلك حد تقابله".



وأكد أن أردوغان سيسجل في التاريخ على أنه قاتل، مضيفا: "أردوغان مضروب بالجزم.. ويتعرض لإهانات متتالية"، منوها بأن الإخوان يروجون كذبا أن أردوغان حقق نصرًا في سوريا، لافتا إلى أن أردوغان مصاب بجنون العظمة، وسيدمر كل ما حققه في تاريخه.



هذا وقد أرسل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسالة إلى الرئيس التركي أاردوغان على خلفية عدوانه على شمال سوريا، وجاء فيها "لنعمل على صفقة جيدة، لا تكن أحمقا"، محذرا الرئيس التركي في لغة أثارت صدمة، قائلا: "لا تكن شخصا قويا"، لافتا إلى أن التاريخ سينظر إليك إيجابيا إذا حققت الأمر بصورة صحيحة وإنسانية، محذرا إياه في الوقت ذاته من أن التاريخ سينظر إليه إلى الأبد كالشيطان إذا لم تحصل أمور جيدة.



