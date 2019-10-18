مباريات الجولة التاسعة بالدوري الإنجليزي.. قمة مرتقبة وصراع مصري إنجليزي

تنطلق عصر السبت ، مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي والتي تبدأ بمواجهة بين إيفرتون وفريق وست هام يونايتد ، على ملعب جوديسيون بارك .





ويحتل فريق ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي بـ 24 نقطة وبفارق 8 نقاط عن صاحب المركز الثاني مانشستر سيتي و 9 نقاط عن أرسنال صاحب المركز الثالث .

وتشهد الجولة التاسعة مواجهات قوية حيث يستضيف فريق مانشستر يونايتد نظيره ليفربول على الأولد ترافورد ويواجه مانشستر سيتى فريق كريستال بالاس.





ونقدم لكم تقديم مباريات الجولة التاسعة من منافسات الدوري الإنجليزي:





مباريات السبت:





- ايفرتون يواجه وست هام يونايتد على ملعب جوديسيون بارك في الواحدة والنصف ظهرًا.

- أستون فيلا يواجه برايتون على ملعب الفيلا بارك في الرابعة عصرا.

- بورنموث يستضيف نوريتش سيتى على ملعب دين كورت في الرابعة عصرا.

- تشيلسي يستضيف نيو كاسل على ملعب الستامفورد بريدج في الرابعة عصرا.

- ليستر سيتى يستضيف بيرنلى على ملعب كينج باور في الرابعة عصرا.

- توتنهام يستضيف واتفورد على ملعب وايت هارت لين في الرابعة عصرًا.

- وولفرهامبتون يستضيف ساوثهامبتون على ملعب مولينيو في السادسة والنصف مساء.





مباريات الأحد:





- مانشيستر يونايتد يستضيف ليفربول على ملعب الاولد ترافورد في الخامسة والنصف مساءً.





من أجل خوض واحدة من أبرز المواجهات في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم ، والتي يطلق عليها كما أشرنا سابقاً بكلاسيكو إنجلترا .





كان التوقف الدولي جيداً بالنسبة لمانشستر يونايتد الذي خسر مرتين في آخر 3 مباريات في الدوري حيث تلقت شباكه 4 أهداف ، فيما لم يسجل سوى هدف أمام أرسنال .





ونستعرض معكم مقارنة طفيفة بين راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد ومحمد صلاح مهاجم ليفربول :





لعب محمد صلاح هذا الموسم مع فريقه ليفربول 8 مباريات سجل 4 أهداف وصنع 3 أهداف بينما لعب راشفورد 8 مباريات سجل 3 أهداف وصنع هدفين.





ويتصدر ليفربول الدورى برصيد 24 نقطة بعد مرور ثمانية جولات ، ويطمح يورجن كلوب للاستمرار بالتألق ومواصلة الانتصارات والأداء الممتع .





مباريات الإثنين:





- شيفيلد يونايتد يستضيف أرسنال على ملعب برامول لين في تمام التاسعة مساءً.