عبدالمنعم سعيد: تقرير صندوق النقد الدولى يقول إن مصر تملك معدل نمو 5.6%
الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 10:59 م
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داليا الحسين
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قال الدكتور عبد المنعم سعيد، الكاتب والمفكر السياسي، إن التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي أكد أن مصر تمتلك معدل نمو 5.6%، حيث أشاد بعملية الإصلاح الاقتصادي في مصر خاصة أن هناك استجابة للاقتصاد.
وأضاف سعيد، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الجمعة أن عملية الإصلاح تمت عبر مرحلتين الأولى بعد سقوط الإخوان في عام 2013 حتى عام 2016، حيث تم إنشاء قناة السويس وإقامة المؤتمر الاقتصادي مع تنفيذ جزء كبير من البنية الأساسية المتعلقة بالطاقة والكهرباء والخبز بينما المرحلة الثانية بدأت من نوفمبر 2016 حتى اليوم وتم تحريك الاقتصاد بعد مرحلة ركود كبير.
وتابع: "الدولة المصرية قامت بعملية إنعاش للاقتصاد في الفترة الانتقالية، التي كان يرأسها الرئيس عدلي منصور، وحكومة حازم الببلاوي، حيث تم وضع خطة أولية لتحريك الاقتصاد وقامت على استغلال 9 مليارات دولار تركها الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك الخاصة وهي خاصة بوديعة حرب الخليج، فضلًا عن المعونات الخليجية من السعودية والإمارات والكويت.
ونوه الكاتب والمفكر السياسي أن معدل النمو في2016 وصل إلى 4.2% وكانت قفزة من 1.8% بالسلب، بينما بلغت نسبة النمو الحالي 5.6% وتراجع البطالة إلى 8.4%،، فضلًا عن تراجع التضخم الشهري إلى 4.7% مقابل 34% في السابق مما يجعل معدل التضخم السنوي يتراجع.
وأضاف سعيد، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الجمعة أن عملية الإصلاح تمت عبر مرحلتين الأولى بعد سقوط الإخوان في عام 2013 حتى عام 2016، حيث تم إنشاء قناة السويس وإقامة المؤتمر الاقتصادي مع تنفيذ جزء كبير من البنية الأساسية المتعلقة بالطاقة والكهرباء والخبز بينما المرحلة الثانية بدأت من نوفمبر 2016 حتى اليوم وتم تحريك الاقتصاد بعد مرحلة ركود كبير.
وتابع: "الدولة المصرية قامت بعملية إنعاش للاقتصاد في الفترة الانتقالية، التي كان يرأسها الرئيس عدلي منصور، وحكومة حازم الببلاوي، حيث تم وضع خطة أولية لتحريك الاقتصاد وقامت على استغلال 9 مليارات دولار تركها الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك الخاصة وهي خاصة بوديعة حرب الخليج، فضلًا عن المعونات الخليجية من السعودية والإمارات والكويت.
ونوه الكاتب والمفكر السياسي أن معدل النمو في2016 وصل إلى 4.2% وكانت قفزة من 1.8% بالسلب، بينما بلغت نسبة النمو الحالي 5.6% وتراجع البطالة إلى 8.4%،، فضلًا عن تراجع التضخم الشهري إلى 4.7% مقابل 34% في السابق مما يجعل معدل التضخم السنوي يتراجع.
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