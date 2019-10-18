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الزمالك يستقر على الإطاحة بـ"ميتشو" ويحدد بديله

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 10:52 م
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الزمالك يستقر على الإطاحة بـميتشو ويحدد بديله
ميتشو
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استقر مجلس إدارة نادي الزمالك على المدرب القادمة للفريق خلفاً للصربي ميتشو المدير الفني للفريق الحالي حال تعثره في المباريات القادمة.


وحدد مجلس الزمالك المدرب طارق يحيي لخلافة الصربي ميتشو في تدريبات الفريق تحسباً لتعرض الأبيض لهزيمة جديدة في المرحلة القادمة.


وعقد مسئولو نادي الزمالك اتصالات مع طارق يحيي في الفترة الماضية وبالتحديد قبل تأجيل مباراة القمة أمام الأهلي لإبلاغه بتولي مهمة الفريق في الفترة القادمة حال إقالة ميتشو المدرب الحالي


ورحب طارق يحيي بتولي منصب المدير الفني للزمالك مؤكداً على أنه سيكون تحت أمر النادي في أي وقت حتي وأن كانت الفترة مؤقتة.


ويأتى تفاوض الزمالك مع يحيى فى ظل تراجع أداء ونتائج الفريق تحت قيادة ميتشو، وكان آخرها التعادل مع نادى مصر فى الجولة الثالثة لمنافسات الدورى الممتاز.


ويستعد الزمالك لمواجهة فريق المقاولون العرب يوم غد السبت ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز بعدما قرر اتحاد الكرة تأجيل مباراة القمة أمام الأهلي لأسباب أمنية والتي كان من المقرر عقدها يوم غد.

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