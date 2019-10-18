الرئيس الأمريكي يؤكد استقالة وزير الطاقة
الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 10:44 م
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وكالات
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أكد دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي، مساء اليوم الجمعة، على استقالة وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري، وأعلن عن خليفته، الذي سيرشحه في هذا المنصب.
ونشر ترامب تغريدات عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قال فيها: "أود أن أشكر وزير الطاقة، ريك بيري، على المهمة المتميزة، التي قام بها".
وأضاف الرئيس الأمريكي: "سيغادر بيري في نهاية العام، لمتابعة اهتمامات أخرى، لقد كان ريك حاكما عظيما لتكساس، ووزيرا رائعا للطاقة، وهو أيضا صديقي في الوقت نفسه".
وتابع ترامب: "يسرني أيضا ترشيح نائب الوزير الحالي، دان برويليت لمنصب وزير الطاقة الجديد".
وأفاد الرئيس الأمريكي بأن دان يمتلك تجربة لا مثيل لها في هذا القطاع، فهو محترف بالكامل، مؤكدا على أنه ليس لديه أدنى شك في أنه سيقوم بعمل رائع.
وأفادت مصادر أمريكية عدة، يوم أمس الخميس، بأن وزير الطاقة الأمريكي، أبلغ ترامب بنيته الاستقالة من منصبه.
ونقلت تقارير صادرة عن وسائل إعلام عدة، بينها "رويترز" و"بلومبرغ" و"CNN"، أن بيري قال لترامب، إنه "يعتزم تقديم الاستقالة قريبا"، دون الإشارة إلى موعد دقيق لهذه الخطوة.
وأشارت "رويترز" إلى أن بيري أكد نيته على الاستقالة قبل يوم من الموعد، الذي حدده الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي لعرض حزمة وثائق، في إطار التحقيق في "فضيحة" حول مكالمة هاتفية أجراها الرئيس الأمريكي يوم 25 يوليو الماضي مع نظيره الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي.
ويتهم الديمقراطيون، الذين يهيمنون على مجلس النواب، سيد البيت الأبيض بالضغط على زيلينسكي لفتح تحقيق في إطار قضية فساد مع هانتر بايدن، نجل جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي السابق، الذي يعتبر من أبرز منافسي ترامب في الانتخابات الرئاسية لعام 2020.
وسبق أن أفادت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، بأن وزير الطاقة يستعد لتقديم طلب الاستقالة لترامب في أواخر نوفمبر المقبل، إلا أن بيري نفى لاحقا هذه الأنباء.
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