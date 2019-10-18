مصرع 3 أشخاص وإصابة اَخر في تصادم دراجتين بخارتيين في سوهاج

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لقي 3 أشخاص مصرعهم فيما أصيب اَخر إثر تصادم دراجتين بخارتيين بقرية بندار بمركز جرجا جنوب محافظة سوهاج وتم نقل الجثث الى مشرحة مستشفي جرجا العام.



وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بمصرع كلا من عبد الرحمن احمد حسن ١٧ عامًا طالب ويقيم بالبربا وعلى صلاح احمد حسين ١٧ عامًا ويقيم أولاد بهيج فيما لم يتم التعرف علي جثة الثالث لتفحمها وإصابة رأفت إبراهيم فواز ويقيم البربا بكسور متفرقة بالجسم.





جار تحرير محضرًا بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيق.



