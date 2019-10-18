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لبنان ينتفض.. هاشتاج جديد يتصدر تويتر احتجاجا على ضرائب "واتساب"

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 09:18 م
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لبنان ينتفض.. هاشتاج جديد يتصدر تويتر احتجاجا على ضرائب واتساب
مظاهرات لبنان
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دشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي على موقع التغريدات "تويتر"، هاشتاج بعنوان #لبنان_ينتفض، حيث تصدر في عمليات البحث الرائجة على المنصة في وقت قصير.

وخرج الكثير من المواطنين اللبنانيين على خليفة هاشتاج لبنان ينتفض، لرفضهم الضرائب الجديدة المفروضة من قبل الحكومة برئاسة سعد الحريري، على المكالمات الصوتية في "واتساب" والذي أعلن عنها وزير الاتصالات.

وعلى الرغم من تأكيد وزير المالية، علي خليل، أن لا ضرائب جديدة في مشروع الموازنة المقبلة، وعلى الرغم من طلب رئيس الوزراء سعد الحريري إيقاف أي دراسة تتعلق بفرض ضرائب على المكالمات الصوتية أو ما شابه، تزداد الاتجاجات من اللبنانيين.

واستمرت التظاهرات حتى ساعات الصباح الأولى الجمعة، حيث تم قطع العديد من الطرقات في العاصمة وضواحيها، وأعلنت وزارة التربية إيقاف الدراسة الجمعة في كافة المدارس والجامعات، كما أعلنت رابطة موظفي القطاع العام الإضراب، بدورها أعلنت هيئة المصارف إقفال جميع البنوك الجمعة، نظرا للأوضاع الأمنية.

وفي سياق متصل، دعت السفارة المصرية في لبنان، المصريين في بيروت إلى تجنب أماكن مناطق التظاهرات حفاظا على أمنهم وسلامتهم، كما نصحت الكويت مواطنيها الراغبين في السفر إلى لبنان بالترايث والابتعاد عن مناطق التجمهر.
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