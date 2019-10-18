لبنان ينتفض.. هاشتاج جديد يتصدر تويتر احتجاجا على ضرائب "واتساب"
الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 09:18 م
Advertisements
Advertisements
Advertisements
دشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي على موقع التغريدات "تويتر"، هاشتاج بعنوان #لبنان_ينتفض، حيث تصدر في عمليات البحث الرائجة على المنصة في وقت قصير.
وخرج الكثير من المواطنين اللبنانيين على خليفة هاشتاج لبنان ينتفض، لرفضهم الضرائب الجديدة المفروضة من قبل الحكومة برئاسة سعد الحريري، على المكالمات الصوتية في "واتساب" والذي أعلن عنها وزير الاتصالات.
وعلى الرغم من تأكيد وزير المالية، علي خليل، أن لا ضرائب جديدة في مشروع الموازنة المقبلة، وعلى الرغم من طلب رئيس الوزراء سعد الحريري إيقاف أي دراسة تتعلق بفرض ضرائب على المكالمات الصوتية أو ما شابه، تزداد الاتجاجات من اللبنانيين.
واستمرت التظاهرات حتى ساعات الصباح الأولى الجمعة، حيث تم قطع العديد من الطرقات في العاصمة وضواحيها، وأعلنت وزارة التربية إيقاف الدراسة الجمعة في كافة المدارس والجامعات، كما أعلنت رابطة موظفي القطاع العام الإضراب، بدورها أعلنت هيئة المصارف إقفال جميع البنوك الجمعة، نظرا للأوضاع الأمنية.
وفي سياق متصل، دعت السفارة المصرية في لبنان، المصريين في بيروت إلى تجنب أماكن مناطق التظاهرات حفاظا على أمنهم وسلامتهم، كما نصحت الكويت مواطنيها الراغبين في السفر إلى لبنان بالترايث والابتعاد عن مناطق التجمهر.
Advertisements
- رئيس الوزراء اللبناني يصدر قراراً عاجلاً بعد اشتعال "احتجاجات واتسآب" في بيروت
- لبنان تعلن التراجع عن قرار فرض الرسوم على "واتساب"
- تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات اللبنانية اليوم بسبب التظاهرات
- قوى الأمن اللبنانية تطلق الغاز المسيل للدموع وتشتبك مع المتظاهرين بساحة رياض الصلح
- السفارة السعودية بلبنان تصدر بيانًا عاجلًا حول مظاهرات بيروت
- انتفاضة جديدة.. ماذا يحدث في لبنان؟
- شعب موجوع وقرطة حرامية.. لبنان ينتفض ونجوم الفن يحمسون الشعب بالنزول والمشاركة
- وسائل إعلام: من الممكن أن يعلن الحريري استقالته خلال ساعات بعد احتجاجات غاضبة
- عاجل... الحريري: سأمنح القوى السياسية مهلة 72 ساعة للعودة إلي بحلول
- "إلغاء اجتماع الحكومة.. ومهلة 72 ساعة".. هل ينحج "الحريري" في تحقيق مطالب الشعب اللبناني؟
المزيد عن: وزير الاتصالات هاشتاج لبنان ينتفض مظاهرات لبنان لبنان ينتفض لبنان تنتفض لبنان ضرائب واتساب ضرائب على المكالمات الصوتية سعد الحريري تويتر تظاهرات لبنان السفارة المصرية في لبنانتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر