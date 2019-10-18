مفاجأة.. تعرف على معلق مباراة برشلونة وسلافيا براج في دوري أبطال أوروبا
الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 08:21 م
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حسام مجدي
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يستعد نادي برشلونة لمواجهة نظيره نادي سلافيا براج يوم الأربعاء القادم 23 أكتوبر ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.
وستلعب مباراة برشلونة وسلافيا براج في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مصر على ملعب سينوبو.
وستذاع مباراة برشلونة وسلافيا براج في دوري أبطال أوروبا على قناة "BeIn Sports HD 1" بتعليق يوسف سيف.
ويتواجد نادي برشلونة في المركز الثاني من ترتيب المجموعة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا برصيد 4 نقاط بينما يتواجد نادي سلافيا براج في المركز الثالث برصيد نقطة وحيده.
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