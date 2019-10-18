ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مفاجأة.. تعرف على معلق مباراة برشلونة وسلافيا براج في دوري أبطال أوروبا

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 08:21 م
Advertisements
مفاجأة.. تعرف على معلق مباراة برشلونة وسلافيا براج في دوري أبطال أوروبا
برشلونة
Advertisements
طباعة
حسام مجدي
 
Advertisements
يستعد نادي برشلونة لمواجهة نظيره نادي سلافيا براج يوم الأربعاء القادم 23 أكتوبر ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.


وستلعب مباراة برشلونة وسلافيا براج في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مصر على ملعب سينوبو.


وستذاع مباراة برشلونة وسلافيا براج في دوري أبطال أوروبا على قناة "BeIn Sports HD 1" بتعليق يوسف سيف.



ويتواجد نادي برشلونة في المركز الثاني من ترتيب المجموعة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا برصيد 4 نقاط بينما يتواجد نادي سلافيا براج في المركز الثالث برصيد نقطة وحيده.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك من يحسم لقب الدوري المصري هذا الموسم ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري السعودي
الهلال
3
x
17:05
0
ضمك
الأهلي
3
x
19:00
1
التعاون
الدوري الفرنسي
نيس
-
x
20:45
-
باريس سان جيرمان
الدوري المصري
الاتحاد السكندري
1
x
17:30
1
وادي دجلة
الإسماعيلي
0
x
20:00
0
حرس الحدود

DMCA.com Protection Status