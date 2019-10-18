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ختام أعمال المجلس العالمي للاعبين القادة بالأولمبياد الخاص بأيرلندا بمشاركة متميزة من مصر

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 08:19 م
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ختام أعمال المجلس العالمي للاعبين القادة بالأولمبياد الخاص بأيرلندا بمشاركة متميزة من مصر
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الفجر الرياضي
 
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اختتمت اليوم أعمال المجلس العالمي  للاعبين القادة بالأولمبياد الخاص والتي أقيمت خلال الفترة من ١٤ حتي ١٨ من أكتوبر الجاري بمدينة دبلن بأيرالندا.

وعلى مدار أربعة أيام متتالية شهدت اجتماعات المجلس العالمي مناقشة عدد من الموضوعات الهامة والتي تدور حول القيادة المدمجة وهي بآتاحة اللاعبين القادة في برامج الأولمبياد الخاص بأبداء آرائهم ومشاركتهم في صناعة القرارات الاستراتيجة الخاصة بالبرنامج في كل بلد ووضع خطة استراتيجية لبرنامج إعداد القادة من اللاعبين خلال ٢٠٢٠ حتي ٢٠٢٥. 

عرض اللاعب محمد صلاح الدين لاعب الأولمبياد الخاص المصري نموذج لمجلس مداخلات اللاعبين القادة بمصر ودوره في صناعه القرارات الاستراتيجية الخاصة بأنشطة وبرامج الأولمبياد الخاص المصري. 

ومن جانب آخر عبر الوزير المهندس هاني محمود رئيس الأولمبياد الخاص المصري ورئيس البعثة عن سعادته بدعوة وأستقبال السفير خالد ثروت سفير مصر لدي أيرالندا للبعثة المصرية للأولمبياد الخاص بمآدبة العشاء التي أعدها السفير بمكان أقامته بأيرالندا أحتفالا بالبعثة المصرية وعلي المشاركة المتميزة في هذا المجلس العالمي الهام. 

ويضيف الوزير أن مآدبة العشاء التي أعدها السفير للبعثة المصرية حضرها عدد من الشخصيات الهامة في مقدمتهم السفير خالد ثروت، بيرندان ويلان رئيس الأولمبياد الخاص بأيرالندا ، شريف شارلي نائب السفير، القنصل علاء إبو ستيت بالأضافة إلي البعثة المصرية ، وقد أهدي الوزير درع الأولمبياد الخاص المصري إلي سعادة السفير خالد ثروت. 

يذكر أن المجلس العالمي للاعبين القادة حضر اجتماعاته عدد ١٥ دولة من حول العالم الممثلين عن برامج الأولمبياد الخاص من مناطق العالم السبع وفق تقسيم الاولمبياد الخاص وهي البرامج الأكثر أهتماما بمبادرة أعداد القادة من اللاعبين من بينهم مصر ممثلة عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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