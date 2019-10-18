أهالي مصاب يعتدون على أطباء مستشفى الغردقة العام ويتسببون في إتلاف بعض الممتلكات (صور)

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تعرض عدد من أطباء وأفراد التمريض باستقبال مستشفى الغردقة العام بمحافظة البحر الأحمر، اليوم مساء اليوم الجمعة، للاعتداء اللفظي وعلى بعض ممتلكات المستشفى من بعض الأهالى المرافقين لمريض فى قسم الاستقبال.





وقال مصدر طبي، أن مستشفى الغردقة العام استقبلت مواطن مصاب بعدد من الكثور ومشاكل في الرئة اثر حادث مروري، وقام الأطباء بعمل الإسعافات الأولية ودخولة بعدها غرفة العمليات لتركيب أنبوبة صدرية بسبب بعض المشاكل التي تعرضت لها الرئة.



وأكد المصدر، لـ "لفجر"، أن المصاب تحت تأثير المخدرات لعدم استجابه للبنج داخل غرفة العمليات، موضحًا تم تخدير المصاب تخدير كلي لاستكمال تركيب الانبوبة الصدرية، وعقب الإنتهاء من العملية تم خروج المريض لغرفة ومعه عددًا من المرافقين.



وأضاف المصدر الطبي بعد ايفاقة المريض من تأثير البنج، كان في حالة غير طبيعية بسبب تأثير المواد المخدرة وعدم استجابته للمسكنات، وعدم القدرة على السيطرة عليه من قبل المرافقين وقام بنزع الانبوبة الصدرية مما أدى الي إدخال المصاب في غيبوبة وتم نقله على اثرها الي غرفة العمليات مره ثانيه وتوفي على اثرها الأمر الذي دفع بعض أهالي المريض الي الاعتداء اللفظي على بعض الأطباء وتم إتلاف عددم من الأبواب الزجاجة.



وتابع المصدر أنه تم استدعاء نقطة شرطة المستشفى للسيطرة على الموقف وايقاف، الاعتداء من قبل أهالي المتوفي، وتم تحرير محضر بالواقعة بناءا على تقرير إدارة المستشفى.