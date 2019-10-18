خبير استراتيجي: "الجزيرة" تستخدم حروب الجيل الرابع لنشر الشائعات عن مصر
الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 07:59 م
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داليا الحسين
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قال الدكتور بشير عبدالفتاح، أستاذ العلاقات التركية بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، إن قناة الجزيرة تستخدم حروب الجيل الرابع لنشر الشائعات والأخبار المضللة عن مصر، مشيرًا إلى أن معظم الشائعات تتجه نحو الاقتصاد المصري؛ لأنه محور اهتمام المواطن المصري.
وأضاف "عبدالفتاح"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الجمعة أن ما يحرك غضب الجماهير في العالم القضايا الاقتصادية يليها السياسية والأمنية وغيرها، لافتًا إلى أن مروج هذه الشائعات يحاول إثارة غضب الجماهير؛ وهو نوع من حروب الجيل الرابع الذي يهدف لاستخدام وسائل إلكترونية وتكنولوجية متطورة بهدف هز الثقة بين المواطن والدولة.
ونوه أستاذ العلاقات التركية بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، إلى أن هناك محاولات لتشويش على الأخبار الجيدة في الدولة مثل الاكتشافات الغازية والنفطية وارتفاع قيمة العملة، وتراجع معدل التضخم وزيادة الاستثمارات والسياحة، معقبًا: "عارفين ازاي يدخلوا عقل المواطن".
ولفت إلى أن فشل جماعة الإخوان الإرهابية في إثارة الفوضى مرة أخرى في البلاد؛ كان لا بد من التحرك في تجاه آخر لإثارة الغضب الجماهيري مجددًا، متابعا: "هؤلاء الأشرار لم يخططوا لنفسهم ولكن هناك من يخطط لهم من أجهزة مخابرات توظفهم".
ونوه إلى أن تعافي قطاعات السياحة والاستثمار بشهادة المؤسسات الدولية أجبرت التنظيم الإرهابي والجزيرة على فبركة شائعات مضللة ضد مصر، معقبًا: "ظلمات الشائعة يبددها دائما ضياء الإنجازات الحقيقية".
وأضاف "عبدالفتاح"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الجمعة أن ما يحرك غضب الجماهير في العالم القضايا الاقتصادية يليها السياسية والأمنية وغيرها، لافتًا إلى أن مروج هذه الشائعات يحاول إثارة غضب الجماهير؛ وهو نوع من حروب الجيل الرابع الذي يهدف لاستخدام وسائل إلكترونية وتكنولوجية متطورة بهدف هز الثقة بين المواطن والدولة.
ونوه أستاذ العلاقات التركية بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، إلى أن هناك محاولات لتشويش على الأخبار الجيدة في الدولة مثل الاكتشافات الغازية والنفطية وارتفاع قيمة العملة، وتراجع معدل التضخم وزيادة الاستثمارات والسياحة، معقبًا: "عارفين ازاي يدخلوا عقل المواطن".
ولفت إلى أن فشل جماعة الإخوان الإرهابية في إثارة الفوضى مرة أخرى في البلاد؛ كان لا بد من التحرك في تجاه آخر لإثارة الغضب الجماهيري مجددًا، متابعا: "هؤلاء الأشرار لم يخططوا لنفسهم ولكن هناك من يخطط لهم من أجهزة مخابرات توظفهم".
ونوه إلى أن تعافي قطاعات السياحة والاستثمار بشهادة المؤسسات الدولية أجبرت التنظيم الإرهابي والجزيرة على فبركة شائعات مضللة ضد مصر، معقبًا: "ظلمات الشائعة يبددها دائما ضياء الإنجازات الحقيقية".
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