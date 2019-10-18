ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

خبير استراتيجي: "الجزيرة" تستخدم حروب الجيل الرابع لنشر الشائعات عن مصر

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 07:59 م
Advertisements
خبير استراتيجي: الجزيرة تستخدم حروب الجيل الرابع لنشر الشائعات عن مصر
الدكتور بشير عبدالفتاح
Advertisements
طباعة
داليا الحسين
 
Advertisements
قال الدكتور بشير عبدالفتاح، أستاذ العلاقات التركية بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، إن قناة الجزيرة تستخدم حروب الجيل الرابع لنشر الشائعات والأخبار المضللة عن مصر، مشيرًا إلى أن معظم الشائعات تتجه نحو الاقتصاد المصري؛ لأنه محور اهتمام المواطن المصري.

وأضاف "عبدالفتاح"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الجمعة أن ما يحرك غضب الجماهير في العالم القضايا الاقتصادية يليها السياسية والأمنية وغيرها، لافتًا إلى أن مروج هذه الشائعات يحاول إثارة غضب الجماهير؛ وهو نوع من حروب الجيل الرابع الذي يهدف لاستخدام وسائل إلكترونية وتكنولوجية متطورة بهدف هز الثقة بين المواطن والدولة.

ونوه أستاذ العلاقات التركية بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، إلى أن هناك محاولات لتشويش على الأخبار الجيدة في الدولة مثل الاكتشافات الغازية والنفطية وارتفاع قيمة العملة، وتراجع معدل التضخم وزيادة الاستثمارات والسياحة، معقبًا: "عارفين ازاي يدخلوا عقل المواطن".

ولفت إلى أن فشل جماعة الإخوان الإرهابية في إثارة الفوضى مرة أخرى في البلاد؛ كان لا بد من التحرك في تجاه آخر لإثارة الغضب الجماهيري مجددًا، متابعا: "هؤلاء الأشرار لم يخططوا لنفسهم ولكن هناك من يخطط لهم من أجهزة مخابرات توظفهم".

ونوه إلى أن تعافي قطاعات السياحة والاستثمار بشهادة المؤسسات الدولية أجبرت التنظيم الإرهابي والجزيرة على فبركة شائعات مضللة ضد مصر، معقبًا: "ظلمات الشائعة يبددها دائما ضياء الإنجازات الحقيقية".
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: قناة الجزيرة جماعة الإخوان الارهابية توك شو الدكتور بشير عبدالفتاح أخبار مصر
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري السعودي
الهلال
3
x
17:05
0
ضمك
الأهلي
3
x
19:00
1
التعاون
الدوري الفرنسي
نيس
-
x
20:45
-
باريس سان جيرمان
الدوري المصري
الاتحاد السكندري
1
x
17:30
1
وادي دجلة
الإسماعيلي
0
x
20:00
0
حرس الحدود

DMCA.com Protection Status