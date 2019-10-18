أردوغان يلتقي وزير الخارجية القطري في العاصمة التركية





التقى رجب طيب أردوغان، الرئيس التركي، اليوم الجمعة، با لشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية القطري، في مدينة اسطنبول.





وأشارت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية إلى أن اللقاء بدأ في قصر "هوبر"، بعيدا عن وسائل الإعلام.





وجاءت زيارة وزير الخارجية القطري إلى تركيا، وسط انتقادات تتعرض لها أنقرة عربيا ودوليا بسبب عمليتها العسكرية التي شنتها، في 9 أكتوبر الجاري، شمال سوريا بهدف إنشاء "منطقة آمنة" على حدود تركيا، خالية من المقاتلين الأكراد.





وأعربت قطر، خلافا لمعظم الدول العربية وموقف الجامعة العربية الرسمي، عن تأييدها لعملية "نبع السلام" التركية، مبررة إقدام أنقرة على هذه الخطوة بسعيها لضمان أمنها في وجه "التهديد الإرهابي المحدق" المتمثل بوجود مجموعات متصلة بـ "حزب العمال الكردستاني".





الهجوم التركي على سوريا

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده أطلقت عملية عسكرية باسم "نبع السلام" شمال شرقي سوريا، "لتطهير هذه الأراضي من الإرهابيين" في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ"حزب العمال الكردستاني" وتنشط ضمن "قوات سوريا الديمقراطية"، التي دعمتها الولايات المتحدة الأمريكية في إطار حملة محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي.

وجرى إطلاق هذه العملية، التي تعتبر الثالثة لتركيا في سوريا، بعد أشهر من مفاوضات غير ناجحة بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية حول إقامة "منطقة آمنة" شمال شرقي سوريا، لحل التوتر بين الجانب التركي والأكراد سلميا، لكن هذه الجهود لم تسفر عن تحقيق هذا الهدف بسبب خلافات بين الطرفين حول عمل هذه الآلية.

وبدأت تركيا تنفيذ عمليتها الجديدة بعد إعلان الولايات المتحدة الأمريكية، عن سحب قواتها من شمال شرقي سوريا بقرار من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في خطوة انتقدها الأكراد بشدة على الرغم من وعده بتدمير اقتصاد تركيا حال "تجاوزها الحدود".

