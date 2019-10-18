ماذا قال رئيس البنك الدولي ومديرة صندوق النقد عن الإصلاح الاقتصادي بمصر؟

أشاد كل من رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس ومديرة صندوق النقد كريستينا جورجيفا، بجهود مصر في الإصلاح الاقتصادي والتشريعي، وتحسين مناخ الاستثمار خصوصًا مشروع الطاقة الشمسية في بنبان بأسوان، والذي سبق أن اختاره البنك كأفضل مشروعاته تميزا علي مستوي العالم.





جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية للبنك الدولي والتي مثلت مصر خلالها الدكتورة وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.





وأكدت كريستينا جورجيفا المدير العام لصندوق النقد الدولي، أن مصر نجحت في وضع شبكة حماية اجتماعية لدعم ومساعدة المواطنين خلال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.





وأشاد ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولى، بالنجاحات التي حققتها مشروعات الطاقة المتجددة، ومنها مشروع الطاقة الشمسية في بنبان بأسوان، موضحا أن الإصلاحات التي نفذتها مصر في مجال الطاقة فتحت الباب أمام أقوي استثمارات القطاع الخاص، مشيرا إلي أن محطة الطاقة الشمسية في بنبان، جذبت الكثير من الاستثمارات وهذا يبين دور الإصلاحات في مجال الطاقة.



