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"تحيا مصر" يعلن موعد إطلاق مبادرة دكان الفرحة.. ويؤكد: "هنجهز 500 عروسة"

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 06:51 م
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تحيا مصر يعلن موعد إطلاق مبادرة دكان الفرحة.. ويؤكد: هنجهز 500 عروسة
محمد مختار
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هدى عبدالرازق
 
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قال محمد مختار، المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، إن الصندوق يولي محور التنمية العمرانية أهمية كبرى، حيث أنهم تمكنوا بالتعاون مع جمعية الأورمان من إعادة تطوير 7264 منزل في 200 قرية، منوها بأنه منذ 2019 وهم يعملون على إعادة تطوير 2800 منزل.

وأشار "مختار"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صوت الناس" المذاع عبر فضائية "المحور"، مساء الجمعة، إلى أنهم ينفذون بروتوكول ثالث مع جمعية الأورمان يتضمن تطوير 1250 منزلًا كمرحلة أولى في عدد من المحافظات، منوها بأنه قبل حلول فصل الشتاء سيكون الصندوق تمكن من إعادة تطوير نحو 2800 منزل.

وأوضح متحدث صندوق تحيا مصر، أنهم عندما يعملون في إعادة إعمار أي قرية، يعملون بشكل متكامل، حيث يتم عمل سقف للمنزل، وإدخال الكهرباء والماء، ووسائل إعاشة تضمن لساكني المنزل حياة كريمة، ملافتا إلى أن الصندوق يشارك وزارة التضامن في تنفيذ برنامج مستورة حيث موله بنحو 250 مليون جنيه.

وأضاف أن برنامج مستورة وفر مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر لنحو 18 ألف سيدة على مستوى مختلف المحافظات، مما يساعد المرأة على ضمان دخل ثابت لأسرتها.

وأعلن أنه سيتم إطلاق مبادرة "دكان الفرحة" السبت المقبل، والتي تهدف لتيسير زواج الفتيات الأولى بالرعاية، حيث سيتم تجهيز 500 عروسة كمرحلة أولى من محافظات مختلفة.
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