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مي عمر ترتدي فستان إغريقي خلال زيارتها لليونان برفقة زوجها (فيديو)

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 06:35 م
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مي عمر ترتدي فستان إغريقي خلال زيارتها لليونان برفقة زوجها (فيديو)
مي عمر
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ظهرت الفنانة مي عمر، بإطلالة غريبة خلال زيارتها لليونان بصحبها زوجها المخرج محمد سامي، حيث ارتدت فستان إغريقي الذي اشتهرت بها الحضارة اليونانية القديمة.

ونشر محمد سامي مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، يجمعه بزوجته مي عمر أثناء سيرهما فى شوارع اليونان، وتظهر خلاله مي عمر ترتدى الملابس اليونانية القديمة.


جدير بالذكر أن محمد سامي انتهى من كتابة أول 5 حلقات من مسلسل "البرنس" الذى يقوم بإخراجة فى رمضان المقبل، وهو من بطولة النجم محمد رمضان، ومن إنتاج شركة سينرجي، وتدور أحداثه في إطار شعبي اجتماعي.

مسلسل "البرنس"، يجمع محمد رمضان ومحمد سامي للمرة الثانية بعدما قدما سوياً مسلسل "الأسطورة"، وحققا نجاحاً باهرًا وقت عرضه، وشارك فى بطولته فردوس عبد الحميد، مي عمر، روجينا، هادي الجيار.
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