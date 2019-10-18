خبير عسكري: سد النهضة مقام في منطقة فيضانات وسيول

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كشف اللواء إيهاب البشبيشي، الخبير العسكري، عن الأسباب الحقيقية وراء بناء سد النهضة، مشيرًا إلى أن مكان السد ليس منطقيا، لا سيما أنه موجود على هضبة الحبشة "أعلى قمة في إفريقيا"؛ وهي منطقة فيضانات وسيول.



وقال " البشبيشي"، خلال حواره مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الجمعة، إن سد النهضة لن يفيد أثيوبيا في الزراعة؛ لأنه ليس لديها مساحة للزراعات على أرضها خاصة أن السد على الحدود السودانية- الأثيوبية.



وأضاف أن حجم السد كبير للغاية ؛ وهو أمر مثير للدهشة والاستعجاب، موضحًا أن ارتفاعه كان مخطط له 170 مترًا ولكنه وصل إلى 190 مترًا بينما عرضه 1800 متر بينما عمقه 5 كيلو متر ولديه القدرة على تخزين 74 مليار متر مكعب من المياه، متسائلًا: "هل هذا السد لبناء محطات كهربائية فقط؟".



ولفت الخبير العسكري إلى أن أثيوبيا بها 11 سد صغيرة الحجم تفيد الزراعة، متابعا: "كان يمكنها إنشاء سد أقل خطورة، وهي ليست بحاجة لهذه الكهرباء".



ونوه إلى أن السد سيؤثر على حصة مياه مصر، وسيؤثر على المشروعات المقامة بحانب السد العالي والزراعة، موضحا: "نصف الكمية التي تصل المياه لمصر لن تأتي".

