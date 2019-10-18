الرئيس الفرنسي: علمت بالانسحاب الأمريكي من سوريا عن طريق "تغريدة"





أوضح إيمانويل ماكرون، الرئيس الفرنسي، اليوم الجمعة، الذي تنشر بلاده قوات خاصة في سوريا في إطار التحالف لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي، إنه علم بالانسحاب الأمريكي عن طريق تغريدة من موقع تويتر.





هذا وقد أعلن الرئيس الفرنسي، للصحفيين ضمن قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل "مثل الجميع علمت في تغريدة أن الولايات المتحدة الأمريكية قررت سحب قواتها"، "اعتقدت أننا في حلف شمال الأطلسي، وأن أمريكا وتركيا أيضا في حلف شمال الأطلسي".





كما وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم، التدخل العسكري التركي في سوريا بـ"الحماقة".





وقال ماكرون: "فوجئنا بانسحاب القوات الأميركية وبالاحتلال التركي ونحن جميعا في حلف الناتو"، مؤكداً على أنه سيستغل قمة لحلف شمال الأطلسي في لندن في ديسمبر لمواجهة الرئيس التركي، بخصوص العملية ضد القوات الكردية، كما أن تركيا ستكون المسؤولة في حال نهوض تنظيم "داعش" الإرهابي من جديد.





كذلك اعتبر الرئيس الفرنسي أن ما حدث في الأيام القليلة الماضية في سوريا خطأ جسيم من الناتو والغرب، وتابع : نقدر حرب تركيا على الإرهاب لكن قوات سوريا الديمقراطية ليست إرهابية.





إلى ذلك أعلن الرئيس الفرنسي أنه سيجتمع مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بخصوص ما حدث في سوريا خلال الأسابيع المقبلة.





أوروبا تطالب تركيا بإنهاء فوري للتدخل العسكري على سوريا





وبدوره، طالب دونالد توسك، رئيس المجلس الأوروبي، اليوم، تركيا بإنهاء تدخلها العسكري في سوريا على الفور، وقال "ما يسمى بوقف إطلاق النار في شمال سوريا ليس ما توقعناه".





وقال توسك للصحافيين "الوضع واضح جد، مما أطلق عليه وقف إطلاق نار ليس ما توقعناه، وفي الحقيقة ليس وقفا لإطلاق النار، إنه مطلب باستسلام الأكراد"، مضيفا "وأعتقد أنه علينا أن نكون ثابتين هنا وعلينا تكرار الدعوة لتركيا لوضع حد نهائي لتحركها العسكري هنا".





فيما كرر قادة الاتحاد الأوروبي، مطالبتهم تركيا بإنهاء هجومها على القوات الكردية شمال سوريا وسحب جنودها من هناك، بعد إعلان أنقرة تعليق عمليتها العسكرية.





ويذكر أن تركيا علّقت عمليتها العسكرية لمدة 120 ساعة، وأعلنت أنها ستنهيها إذا ما انسحبت القوات الكردية من "منطقة آمنة" بعمق 32 كيلومتراً على طول حدودها.



