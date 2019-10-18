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مسرحية "أهلا رمضان" على منصة WATCHiT!

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 05:12 م
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مسرحية أهلا رمضان على منصة WATCHiT!
أهلا رمضان
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الفجر الفني
 
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أعلنت منصة  WATCHiT! الرقمية، أنها ستقدم لمشتركيها حصريًا في بداية نوفمبر القادم ولأول مرة مسرحية "اهلا رمضان".

مسرحية "أهلا رمضان"، يقوم ببطولتها الفنان محمد رمضان وهي من تأليف وليد يوسف وإخراج الاستاذ خالد جلال وإنتاج شركة ثري فيجن للإنتاج الفني بعدما حصلت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على حقوقها، وتعاقدت مع المنصة لتقديم نسختها الرقمية. 

وصرحت إدارة منصة WATCH iT! أن مسرحية أهلا رمضان هي باكورة الأعمال المسرحية الجديدة التي ستقدمها المنصة وسيتوالى إضافة الكثير من المحتوي الرقمي في مختلف المجالات.

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