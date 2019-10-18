وفقا للمعايير العلمية.. بيلا حديد أجمل امرأة في العالم من أصول عربية (صورة)

بيلا حديد، أكد دكتور التجميل جوليان دي سيلفا، أن عارضة الأزياء الشهيرة من أصول فلسطينية بيلا حديد، هي أجمل امرأة في العالم وفقًا للمعايير العلمية، بحسب لصحيفة Daily Mail البريطانية.





واعتمد الجراح التجميلي، في قياسه مدى جمال بيلا حديد على "علم النسبة الذهبية لجمال فاي"، وكن ما هي هذه النظرية وكيف تقاس هذه النظرية؟





ويُعد هذا العلم مقياسًا للكمال الجسدي المحدد من قبل فناني ومهندسي "النسبة الذهبية" خلال عصر النهضة الأوروبية، ويذكر أن هذه المعايير استخدمت لتخطيط أعمالهم الفنية، وتنطبق كليًا على بيلا حديد .





وظهرت بروفيسورة تدعى "كيندرا سشميد - Kendra Schmid" على برنامج "The Oprah Winfrey Show"، للحديث عن كيف استخدم العلماء الصيغة الرياضية للمساعدة في فهم السبب وراء اعتبار بعض الأشخاص جميلين أو أقل جمالاً.





وقالت سشميد، بيتم التعرف على الوجه المثالي من حيث طول الأذن يجب أن يوازي طول الأنف، وعرض العين عليها أن تساوي عرض المساحة بين العينين، وبحسب مقاييس ديسيلفا، فقد تصدرت بيلا حديد المرتبة الأولى في الجمال ولتليها بيونسيه وآمبر هيرد ثم المغنية الأمريكية أريانا غراندي.



