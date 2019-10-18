زيدان يتحدث عن تفاصيل مقابلته مع بوجبا
الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 05:04 م
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حسام مجدي
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كشف الفرنسي زين الدين زيدان مدرب نادي ريال مدريد الإسباني عن تفاصيل مقابلته مع مواطنه بول بوجبا لاعب وسط نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.
وكانت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية قد نشرت صورة تجمع بين زيدان وبوجبا في دبي أثناء قضائهم لعطلتهم.
وعلق زيدان على مقابلة بوجبا في تصريحات صحفية قائلا: "كان لقائي مع بوجبا فرصة نادرة، نحن نعرف بعضنا البعض ونتحدث، وما نتحدث عنه شخصي، إنها محادثة بينه وبيني، فنحن نعرف بعضنا البعض لفترة طويلة".
يذكر أن هناك العديد من التقارير الصحفية الإنجليزية والإسبانية كانت قد أشارت إلى اقتراب بوجبا من الانضمام إلى نادي ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
ويتواجد نادي ريال مدريد في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 18 نقطة من أصل 8 مباريات خاضها حتى الآن في الدوري.
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