ريال مدريد يسير على خطى برشلونة ويرحب بتأجيل الكلاسيكو

سار نادي ريال مدريد على درب غريمه التاريخي برشلونة، ورحب بتأجيل مباراة الكلاسيكو، بعدما كان مقرر إقامتها يوم السبت الموافق 26 أكتوبر.









وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أن ريال مدريد قد أصدر بيانًا رسميًا لتوضيح موقفه من إمكانية تأجيل مباراة الكلاسيكو .









وتابعت الصحيفة الإسبانية، أن بيان ريال مدري اشار إلى موافقة النادي الميك على تأجيل المباراة إلى يوم 18 ديسمبر المقبل، وهو الموعد الذي تم اقتراحه من الاتحاد الإسباني لكرة القدم، علمًا بأنه قد من المقرر انطلاق الكلاسيكو على ملعب كامب نو يوم السبت الموافق 26 أكتوبر .









وكان الاتحاد الإسباني قد قرر صباح اليوم الجمعة، تأجيل مباراة الكلاسيكو واستحالة إقامته في موعده الأصلي، مع وجوب وجود محادثات ومناقشات بين كلا الناديين لتحديد موعد جديد للكلاسيكو، على أن يتم ابلغ الاتحاد به قبل يوم 21 أكتوبر المقبل، وإلا سيضطر الاتحاد لتحديد موعد جديد للمباراة دون الرجوع لكلا الفريقين .









وأتى بيان ريال مدريد الرسمي كالأتي: يرحب ريال مدريد بقرار لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني لكرة القدم، بتأجيل المباراة التي كان من المقرر أن تقام يوم السبت، 26 أكتوبر ضد برشلونة، وذلك بعدما قرر الاتحاد اتفاق كلا الطرفين على موعد جديد للمباراة، ويعلن ريال مدريد أنه يرحب بانطلاق المباراة في التاريخ المقترح يوم 18 ديسمبر المقبل .



