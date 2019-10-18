نجع حمادي التعليمية تحتفل بالذكرى الـ 46 لانتصارات أكتوبر المجيدة
الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 05:01 م
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بسام عبدالحميد
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تنظم الإدارة التعليمية، بنجع حمادي شمال محافظة قنا، الأحد 20 أكتوبر الجاري، علي مسرح مدرسة نجع حمادي الثانوية الزراعية احتفالية كُبري بمناسبة الذكري الـ 46 لانتصارات أكتوبر المجيدة.
وقال أبو الوفاء عبد السلام محمد مدير عام الإدارة التعليمية بنجع حمادي، أن هناك احتفالات فى المدارس التابعة للإدارة بانتصار أكتوبر العظيم ومرور الذكرى الـ 46 على تفوق جيش مصر فى حرب أكتوبر وذلك بهدف تعزيز الانتماء والولاء وتعريف الطلاب بالبطولات التى قدمها أبطال حرب 1973.
وأوضح مدير عام الإدارة التعليمية بنجع حمادي، أن الاحتفالات انطلقت بمدارس الإدارة مع بدايات شهر أكتوبر الجاري مُشيرًا إلي أن الهدف أيضًا من إقامة تلك الاحتفالات يكمن في رفع الوعى لدى الطلاب وتحفيزهم نحو الإصرار والتفوق واتخاذ قدوة من هؤلاء الأبطال الذين ضحوا من أجل الوطن واسترداد أراضيه.
يأتي ذلك تحت رعاية وإشراف الدكتور صبري خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة قنا.
وقال أبو الوفاء عبد السلام محمد مدير عام الإدارة التعليمية بنجع حمادي، أن هناك احتفالات فى المدارس التابعة للإدارة بانتصار أكتوبر العظيم ومرور الذكرى الـ 46 على تفوق جيش مصر فى حرب أكتوبر وذلك بهدف تعزيز الانتماء والولاء وتعريف الطلاب بالبطولات التى قدمها أبطال حرب 1973.
وأوضح مدير عام الإدارة التعليمية بنجع حمادي، أن الاحتفالات انطلقت بمدارس الإدارة مع بدايات شهر أكتوبر الجاري مُشيرًا إلي أن الهدف أيضًا من إقامة تلك الاحتفالات يكمن في رفع الوعى لدى الطلاب وتحفيزهم نحو الإصرار والتفوق واتخاذ قدوة من هؤلاء الأبطال الذين ضحوا من أجل الوطن واسترداد أراضيه.
يأتي ذلك تحت رعاية وإشراف الدكتور صبري خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة قنا.
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