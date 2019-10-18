مصرع طفل وإصابة 3 آخرين إثر حادث تصادم بملوي

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لقي طفل مصرعه وأصيب 3 آخرين إثر تصادم سيارة ربع نقل بآخري تروسيكل بعزبة حمدي التابعة إداريا لمركز ملوي جنوب المنيا، تم نقل الجثة والمصابين الي مستشفي ملوي العام، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.



كان مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، اللواء محمود خليل، قد تلقى إخطارًا من اللواء مجدى سالم، مدير البحث الجنائي، بورود بلاغا من قبل الدكتور إسحاق إبراهيم فارس مدير مستشفى ملوي العام لمركز شرطة ملوي يفيد باستقبال المستشفي جثة طفل و3 مصابين آخرين.



وبإنتقال قوات الأمن تبين وقوع حادث تصادم بطريق المؤدي الي عزبة حمدي التابعة إداريا لمركز ملوي، بين سيارة ربع نقل واخري تروسيكل، أسفر الحادث عن وفاة: "محمد _ ظ _ص"، 12 عاما، وإصابة كلا من: اشرف عويس عبد الغني، 43 عاما، يوسف شعبان عطية، 12 عاما، زياد عويس عبد الغني، بعزبة حمدي.



وأكد الدكتور إسحاق إبراهيم فارس مدير مستشفى ملوي العام، أن المصابين يتفقون كافة الرعاية الطبية، وبعد التأكد من سلامتهم الصحية وتماثلهم الشفاء سنصرح لهم بالخروج.



وعلى جانب اخر لقيت طالبة مصرعها وإصابة 3 آخرين إثر تعرضهم لحادث إنقلاب ميكروباص بالقرب بالقرب من مدخل قرية صفط الشرقية، تم نقل الجثة والمصابين الى مستشفى المنيا العام، وتحرر محضر بالواقعة وإخطرت النيابة لتتولى التحقيق.



تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء مجدي سالم مدير المباحث الجنائية بورود بلاغ إلى مركز شرطة المنيا من عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث إنقلاب ميكروباص بالقرب من مدخل قرية صفط الشرقية.



وبانتقال قوات الامن تبين وفاة: أسماء عبد النبى عبد الباقى، 17 عاما، مقيمة بمنشية الدهب القبلية، إصيبت بسحجات وكدمات وغيبوبة كاملة وحال نقلها لمستشفى المنيا العام وافتها المنية، وإصابة كلا من: فتحية خلف محمد، 58 عاما، بدون عمل، مقيمة بقرية أبو يعقوب، مصابة بجرح قطعي فى الوجة وسحجات وكدمات متفرقة بأنحاء الجسد، وعواطف مختار، 19 عاما، طالبة، مصابة بسحجات وكدمات متفرقة بأنحاء الجسد، فيصل على على عبد الكريم، مقيم بذات القرية، 19 عاما، مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بأنحاء الجسد.



تم نقل الجثة والمصابين الى مستشفى المنيا العام، وتحرر محضر بالواقعة وإخطرت النيابة لتتولى التحقيق

