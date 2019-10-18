كارول سماحة: "لا يوجد حرية حقيقة إلا بفصل الدين عن السياسة"

وجهت الفنانة اللبنانية كارول سماحة رسالة للشعب اللبناني عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات العالمي "تويتر"، قائله :"‏إخوتي وأهلي اللبنانيين لا يوجد حرية ودمقراطية حقيقية إلا بفصل الدين عن السياسة وتكوين مجتمع مدني علماني حر! ما نشهده اليوم هو نتيجة التلاعب بغرائزكم الدينية لدعم زعمائكم وطوائفكم!".





وتابعت المطربة: "لو فعلا أردتم أن تكونوا أحرارا كونوا إخوة بالوطنية، وإنتموا لطائفة واحدة ودينا واحدا هو ‎لبنان".





تواصلت الاحتجاجات الشعبية في لبنان ضد فرض الضرائب، صباح اليوم، بعدما شهد ليل أمس أعنف المواجهات بين القوى الأمنية والمتظاهرين، وحتى صباح اليوم المتظاهرون لا يزالون على غضبهم، الذي فجره قرار وزير الاتصالات بفرض رسم على استخدام خدمة الاتصال عبر الإنترنت في التطبيقات الهاتفية، والذي عاد وتراجع عنه، بطلب من رئيس الحكومة سعد الحريري، من دون أن تنجح هذه الخطوة في تهدئة الشارع.





وقد اندلعت المظاهرات في عدة مناطق لبنانية، والتي خرجت في عدة مدن ،مساء الخميس، ومنها الحمرا بالعاصمه بيروت، بعد فترة قصيرة من الحرائق الضخمة التي نشبت في العديد من مناطق الغابات اللبنانية، والتي تسببت في خسائر فادحة بالبلاد.





وقداستيقظ العالم العربي صباح اليوم الثلاثاء، على خبر اشتعال أكثر من ١٠٠ حريق في لبنان، وساعد ارتفاع درجة الحرارة التي تجاوزت الأربعين، والرياح على انتشار الحرائق في عدد من المدن اللبنانية، ولم يُكشف بعد عن أسباب الحرائق أو عدد الضحايا أو الخسائر المادية.



