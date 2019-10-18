عملية جراحية في الركبة لنجم الزمالك



وتعرض محمد حسن للإصابة في مباراة ديكاداها الصومالي بإياب الدور التمهيدي ضمن منافسات بطولة دوري أبطال افريقيا في الركبة.



ويغيب اللاعب عن مباريات الفريق الأبيض في الفترة الحالية بسبب الإصابة في الركبة، ويخضع لبرنامج تأهيلي لتجهيزه للعودة للمشاركة في التدريبات الجماعية.



ومن المقرر أن يعود اللاعب للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال فترة التوقف الدولي في شهر نوفمبر المقبل، وسيغيب عن لقاء جينراسيون فوت السنغالي المقرر له يوم الخميس المقبل في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.



ويستعد الزمالك لملاقاة المقاولون العرب غدًا السبت على ستاد السلام ضمن منافسات بطولة الدوري.

ويعلن الجهاز الفني للزمالك عن قائمته لمباراة المقاولون العرب عقب خوض مران اليوم للانتظام في معسكر مغلق حتى موعد مباراة الغد.



ويلاقي الزمالك بعدها بأيام فريق جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 ضمن منافسات بطولة دوري أبطال افريقيا على ستاد السلام أيضًا في مواجهة صعبة ومصيرية بكل المقاييس بعد الخسارة في لقاء الذهاب بهدفين مقابل هدف واحد وضرورة تحقيق الانتصار.



ويمر الزمالك بأزمة نقص كبيرة في وسط الملعب حاليًا بعد إصابة محمود عبد العزيز بالرباط الصليبي وغيابه لفترة طويلة عن المستطيل الأخضر والاقتراب من حذف إسمه في القائمة خلال ميركاتو الشتاء.



خضع محمد حسن لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لعملية غضروف الركبة مؤخرًا بسبب الإصابة التي يعاني منها.